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17 января 2017, 19:00
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Крещение 2017 — обычаи, традиции, приметы, гадания

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На этой неделе православные празднуют один из самых древних праздников христианской Церкви — Крещение Господне, или Богоявление.

Крещение Господне: дата

По новому стилю Православная Церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В 2017 году праздник у православных выпадает на четверг.

Считается, что сам Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9-11). Иисусу на тот момент было 30 лет.

Накануне, 18 января, установлен строгий пост: верующие постятся весь день, а вечером отмечают Святой вечер (наподобие Рождественского). В этот день готовят постный рис, жареную рыбу.

Крещение-2017: традиции и обряды

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, устраивают водосвятие: накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Освященную таким образом воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни и жизненных невзгод для поддержания духа.

Также в этот день у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Окунаться надо 3 раза, осеняя себя крестом и совершая молитву. Не стоит забывать, что купание в проруби на Крещение — не развлечение, не стоит совершать его «по приколу» или за компанию.

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Перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Специалисты предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом, туберкулезом, при любых острых хронических заболеваниях.

В старину после Крещения начинался новый свадебный сезон, который длился до Большого поста. Добрым предзнаменованием считается, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. «Крещенское рукобитье — к счастливой семье», — говорили в народе.

Крещение Господне: приметы и гадания

Многие родители задаются вопросом: «Можно ли крестить ребенка на крещение?». Считается, что тот, кто крещен в этот день — будет счастливейшим человеком на всю жизнь. При этом учтите, что чаще всего крестят ребенка примерно на 40-й день после родов. 40-й день – и с религиозной точки зрения значим (в ветхозаветной церкви на 40-й день ребенка приносили в храм, на 40 день читается молитва над родившей женщиной). 40 дней после родов женщина не участвует в таинствах Церкви: это связано и с физиологией послеродового периода, и в целом весьма разумно – в это время все внимание и силы женщины должны быть сосредоточены на ребенке и своем здоровье.

Те девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — недобрый знак.

Еще одно гадание и для парней, и для девушек: спрашивать имя у прохожих — у женщин мужское, у мужчин женское. По народной примете, так будут звать будущего жениха или, соответственно, невесту.

В ясный лунный крещенский вечер девушки также ходили к дверям запертой церкви и слушали тишину: некоторым из них чудился либо венчальный хор, либо заупокойная служба — то, что сулил им новый год. Ту же символику имел и звук колокольчика (замужество), и глухой стук (скорая смерть).

Когда крестить ребенка в 2017 году

Нередко таинство проходит по четвергам, так как это очень благоприятный день недели. В 2017 году самыми подходящими будут следующие числа:

январь — 9, 11, 12, 20;
февраль 7, 9, 21, 27;
апрель — 4, 11, 18, 22;
май — 2, 6, 10, 12;
июнь — 3, 8, 12, 24;
июль — 4, 7, 21, 29;
август — 2, 4, 16, 26;
сентябрь — 14, 16, 28;
октябрь — 3, 9, 18;
ноябрь — 2, 8, 16, 18;
декабрь — 24, 27.

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Источник: http://www.06277.com.ua/article/1512186
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