Кредиты для малого и среднего бизнеса от 9,6%

Алмазэргиэнбанк в партнёрстве с Корпорацией МСП (Акционерное общество «Федеральная корпорация развития субъектов малого и среднего предпринимательства») представляет кредитный продукт для представителей малого и среднего бизнеса. Алмазэргиэнбанк даёт Вам возможность получить кредит на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей, сроком до 3-х лет.

Благодаря этому кредиту Вы сможете реконструировать и модернизировать своё производство по последнему слову техники, сможете с лёгкостью запустить новые проекты, а также сможете пополнить оборотные средства на закупку сырья, оборудования или выплату зарплаты сотрудникам. И всё это – по выгодной, низкой процентной ставке от 9,6% до 10,6% и абсолютно без комиссионных сборов.

Узнавайте подробности в офисе Банка по адресу проспект Ленина, 1 (режим работы с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00) и успевайте воплотить в жизнь свои мечты!