Кредитный портфель Россельхозбанка по итогам I квартала 2017 года составил 1,8 трлн рублей

В I квартале 2017 года кредитный портфель АО «Россельхозбанк» увеличился на 2,8% (на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 2017 года 1 трлн 785 млрд рублей.

За три месяца текущего года в рамках реализации Госпрограммы развития АПК Россельхозбанк выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе, на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года.

Чистая прибыль Банка за январь-март 2017 года составила 567 млн рублей, что выше показателя по итогам 2016 года (515 млн рублей с учетом СПОД).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.