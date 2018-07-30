Кредит на благоустройство жилого дома от Алмазэргиэнбанка под 7,5% годовых!

Как известно, купить квартиру или построить дом — это две трети дела. Завершающая часть – это благоустройство.

Речь идет не только о косметическом ремонте в доме или в квартире, но и о подключении к центральному отоплению, водопроводе, канализации, покупке и установке источника теплоснабжения. Обычно случается так, что на покупку недвижимости деньги так или иначе находятся, а вот на приведение ее в порядок расходы планируются по остаточному принципу. Также, на протяжении многих лет человек живет в неблагоустроенном жилье, иногда задумываясь о проведении водопровода и канализации, но у него просто не хватает навыков сделать всё по требуемым стандартам, доверившись профессионалам.

Но выход есть — можно получить кредит «Благоустройство жилого дома» в Алмазэргиэнбанке на эти цели без обеспечения, то есть без залога под 7,5 % годовых. Кредит предоставляется на подключение дома к центральному и электрическому отоплению, на проведение благоустройства — водоснабжения и канализации в квартире или индивидуальном жилом доме, на покупку и установку индивидуального источника теплоснабжения – твердотопливного котла, в том числе приобретение необходимых материалов и монтаж. Можно оформить кредит комплексно, что делает его максимально удобным, так как единовременно можно полностью благоустроить свое жилье. Кредит выдается от 15 000 до 150 000 рублей, на срок от 6 месяцев до 5 лет. По данному кредиту не взимается комиссия, оплата производится ежемесячно, равными платежами. Оплачивать ежемесячные платежи по кредиту можно в отделении Почты России или обычным банковским переводом.

Рассмотрение заявки занимает максимум три дня, после того, как кредит оформлен, вся сумма поступает на расчетный счет Заемщика, а затем, после подписания договора подряда с организацией, денежные средства безналично переводятся на счет Подрядчика. Вся работа по установке оборудования и проведению коммуникаций проводится высококвалифицированными специалистами организаций, которые прошли аккредитацию в Алмазэргиэнбанке.

Кредит «Благоустройство сельского дома» — это программа целевого кредитования и предусматривает, письменное подтверждение Администрацией муниципального образования расходования кредитных средств, в срок до 3-х месяцев. В случае отсутствия целевого подтверждения процентная ставка повышается на 10 процентных пунктов. Таким образом, если ваш возраст от 21 года до 65 лет, у вас постоянная прописка на территории Республики Саха (Якутия), стаж работы на последнем месте работы не менее 3-х месяцев, вы можете осуществить свою давнюю мечту и оформить кредит на «Благоустройство жилого дома». Для оформления заявки на кредит вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, копию трудовой книжки, справку о доходах 2-НДФЛ за последние 3 месяца, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и на земельный участок.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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