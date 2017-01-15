Креативный подарок Андрею Борисову

Месяц назад отгремел юбилей бывшего министра культуры и духовного развития РС (Я), театрального режиссера, художественного руководителя Саха Театра, государственного советника РС (Я) Андрея БОРИСОВА.

Много подарков было преподнесено известному юбиляру, еще больше добрых слов прозвучало в его адрес. Просматривая соцсети, мы наткнулись на интересную фотографию, на которой один из авторов SakhaLife — общественный журналист Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН вручает Андрею Саввичу портрет в стиле популярного мультсериала «Симпсоны».

Вот что рассказал нам сам Сулусхан: «Для меня Андрей Саввич – отец нынешней якутской культуры и духовный наставник. И я не могу не гордиться долголетней личной дружбой с таким человеком. Долго думал, что подарить Саввичу на юбилей. Ведь у него не только все есть, но он еще и госслужащий, которым по закону нельзя принимать дорогие подарки. К счастью, друзья познакомили с художником Аркадием АПРОСИМОВЫМ из Якутии, находящимся сейчас в Питере. Он умеет рисовать такие портреты в стиле «Симпсонов». Я заказал ему рисунок и, согласитесь, он получился очень необычным и креативным. Ведь Андрею Борисову было подарено много портретов и картин, но впервые его «превратили» в Симпсона. Надо сказать, что собравшимся на торжество и самому юбиляру очень понравился мой подарок. И когда он меня с кем-то знакомит, говорит: «Это он подарил мой симпсонский портрет!» На картине изображен не только Андрей Саввич, рядом с ним стою и я. Чтоб он не забывал, кто преподнес такой подарок (смеется). Отрадно, что мой подарок красуется на самом видном месте в его кабинете».



Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU