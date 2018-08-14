Креативный класс обсудил возможности развития новой экономики

В Якутии процент людей, связанных с креативной экономикой, гораздо выше, что дает преимущество. В будущем сектор несырьевой экономики, инновационных производств, креативной индустрии должен составить в Якутии значительную часть валового продукта и обеспечить занятость населения. На этом заострил внимание врио главы республики Айсен Николаев в ходе дискуссионной площадки по вопросам развития новой экономики.

На встрече собрались специалисты в IT, туризме, кинематографии, урбанистике и других сферах. Среди приглашённых – руководители IT-школы Алексей Илларионов, турагентства «ИстВинд» Пётр Шишигин, креативного кластера «Пространство» Алексей Павлов, Replio Technologies Афанасий Саввин, режиссер Владимир Мункуев, CG художник Николай Туди. Модератором выступил заместитель генерального директора Венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов.

Приветствуя участников дискуссии, Айсен Николаев отметил, что в этом вопросе видит свою задачу как руководителя региона в том, чтобы креативно мыслящие люди, имеющие возможность успешно трудиться в любой точке мира, связали своё будущее с Якутией.

«Вас больше, чем в других регионах страны, но в целом вас не так много. И не может быть много – по теории одного процента креативно мыслящих людей, которые двигают города вперёд. Этот процент у нас есть. Моя задача – создать условия для вас, дать вам возможность творить, чтобы вы остались здесь и развивали Якутию», — сказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул важность цифровой трансформации. По мнению руководителя республики, это позволит выйти креативным индустриям Якутии на мировой рынок. На данном этапе уровень развития маркетинга в регионе не позволяет этого сделать.

«Мы пока только учимся хорошо продавать свой продукт», — сказал врио главы, отметив возрастающую роль брендирования.

Напомним, одним из первых поручений Айсена Николаева республиканскому правительству стала трансформация деятельности Корпорации развития Якутии. Отныне структура не будет заниматься сырьевыми проектами, которые и без государственного участия эффективно реализует частный бизнес.