Креативные подарки для экс-министра Борисова

Вчера бывший Минсвязи, ныне Мининноваций проводил своего бывшего министра Александра БОРИСОВА. Встреча состоялась в неформальной обстановке за городом. На память руководителю коллектив преподнес креативные подарки.
Александр Борисов пишет:
Вчера мне мой коллектив подарил мой портрет, созданный из 2500 наших общих фотографий. Очень оригинально! Портрет займёт особое место в моем доме. Спасибо, ребята!
В жизни у меня было 2 момента, когда я расставался с созданными мною коллективами — и это особенно грустно. Желаю вам удачи, сохранить те человеческие отношения, братский и боевой дух, который царил у нас.
PS: хотя я никуда не деваюсь.
Еще одну картину нарисовала специально для Александра Ильича молодой художник-дизайнер Виктория ВАСИЛЬЕВА. В центре – телебашня, которая была подсвечена по инициативе Александра Борисова.
Напомним, что ранее руководители организаций связи и СМИ проводили лидера, аплодируя стоя. Мало таких руководителей в наше время.
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