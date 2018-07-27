Креативные подарки для экс-министра Борисова

Вчера бывший Минсвязи, ныне Мининноваций проводил своего бывшего министра Александра БОРИСОВА. Встреча состоялась в неформальной обстановке за городом. На память руководителю коллектив преподнес креативные подарки.

Александр Борисов пишет:

Вчера мне мой коллектив подарил мой портрет, созданный из 2500 наших общих фотографий. Очень оригинально! Портрет займёт особое место в моем доме. Спасибо, ребята!

В жизни у меня было 2 момента, когда я расставался с созданными мною коллективами — и это особенно грустно. Желаю вам удачи, сохранить те человеческие отношения, братский и боевой дух, который царил у нас.

PS: хотя я никуда не деваюсь.