Кражу четырех чороонов раскрыли в Булунском районе

В селе Кюсюр две женщины украли у односельчанки четыре чороона, чтобы пить из них алкоголь.

В дежурную часть полиции Булунского района обратилась потерпевшая из с.Кюсюр с заявлением о пропаже четырех национальных сосудов — чороонов. По словам заявительницы, она в момент кражи находилась в г.Якутске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленников. Ими оказались односельчанки потерпевшей 32-х и 38-ми лет. Стоит сказать, что злоумышленницы ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Как и во многих других случаях, главным мотивом совершения кражи стало пьянство. Полицейские установили, что у злоумышленниц не нашлось посуды для распития алкоголя. Со слов подозреваемых, они знали, что хозяйка в отъезде и, воспользовавшись моментом, совершили кражу четырех якутских чороонов. Для взлома навесного замка женщины использовали топор и молоток.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято.