Кражи, ограбления, обман: столичная прокуратура направила в суд три многоэпизодных дела

Прокуратура г.Якутска утвердила обвинительные заключения и направила в суд для рассмотрения по существу три многоэпизодных уголовных дела по фактам совершения преступлений против собственности.

Так, по одному уголовному делу обвиняются местные жители: 32-летний ранее судимый М. и 19-летний нигде не работающий Е.

Органами предварительного расследования М. предъявлено обвинение в совершении в августе-сентябре 2017 года 17 эпизодов преступлений – 12 групповых краж, в том числе с проникновением в жилище и иное хранилище, 4 угонов и разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Его товарищ обвиняется в совершении 13 преступлений – 9 краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в том числе с проникновением в жилище и иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, 3 угонов и покушения на грабеж.

Преступления совершены в с.Хатассы, мкр. Марха, с.Маган, на территориях СОТ «Чочур Муран», г.Якутска. Предметами хищений стали 13 автомобильных аккумуляторов, различные инструменты и автозапчасти, иное имущество общей стоимостью более 500 тыс. руб. Путем изъяти похищенного возмещен ущерб на сумму 37511 руб.

По второму уголовному делу обвинение в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), предъявлено 33-летнему уроженцу Сунтарского района.

По версии следствия, в течение нескольких лет, обвиняемый, не имея постоянного источника заработка, имея навык легко вживаться в разные социальные роли, вводя людей в заблуждение относительно рода своей деятельности или сложившихся жизненных обстоятельств, не имея реальных намерений исполнять взятые на себя заведомо ложные обязательства, совершал хищения денежных средств граждан путем обмана.

От его действий пострадали 20 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 2 млн. руб. Ущерб не возмещен.

Также в суд направлено уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (3 эпизода разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия), и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что 15 октября 2017 года обвиняемый похитил сварочный аппарат Мастер-162 и электропилу Makita из строящегося здания по ул.Чернышевского, причинив потерпевшей ущерб на сумму 29000 руб.

После чего 2 и 5 ноября 2017 года с применением ножа совершил нападения на продавцов киоска «Цветы» по пр.Ленина, магазина «Торты» по ул.Орджоникидзе, киоска «Якутский пчелоцентр» по ул.Пояркова, потребовав передачи денежных средств. Общая сумма ущерба составила 25990 руб.