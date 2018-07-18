Кража якутских бриллиантов на 100 миллионов: новые подробности

Василий Саввин, руководитель и владелец компании Seven Diamonds, у представителя которой в Казани украли бриллианты на 100 млн рублей, рассказал корреспонденту Inkazan о том, как могли быть похищены драгоценности.

Саввин заявил, что бриллианты похитили не у Seven Diamonds, а у компании-грузоперевозчика ООО «Бринкс», которая занималась перевозкой драгоценностей — специализированной инкассацией.

«Похитили у ООО «Бринкс». Это международная компания, которая занимается перевозками денежных средств, ювелирных изделий. Это типа инкассации. Изделия принадлежали нам. Но мы передаем их по акту приема/передачи для транспортировки в другой город. Мы им передаем, они их проверяют, всё опломбировано, упаковано. В конечной точке – город Сочи, мы проверяем целостность упаковки, и по тому же акту мы принимаем назад», — сказал Саввин.

По его словам, в Казани перед передачей в ООО «Бринкс» все драгоценности проверили и передали инкассаторам.

«В Казани мы всё проверили, передали и покинули место. Соответственно сотрудники ООО «Бринс» упаковали всё в другие мешки. Их было трое. С ними находилось неустановленное лицо. Сотрудники «Бринкс» не заметили ничего. Я никого не обвиняю, но тем не менее», — говорит он.

Ущерб компания Seven Diamonds оценивает примерно в 100 миллионов рублей. Ответственность, по словам Саввина полностью лежит на инкассаторах

«Примерный ущерб – 100 миллионов рублей. Сейчас этим занимается полиция и не только. Все меры предприняты. «Бринкс» отвечает и за страховку. Кража была не у нас, а у них. Это как с деньгами при передаче инкассаторам. После передачи средств ответственность несут именно они», — сказал Саввин.

Мешок с бриллиантами похитили 16 июля на территории «Казанкой ярмарки». Там проходила выставка «ЮвелирЭкспо», в которой участвовала якутская компания. По данным Mash, полицейские установили подозреваемых. Ими оказались два колумбийца и уроженец Гватемалы. Один из них сейчас находится в Сеуле, двое других – в Москве. От правоохранительных органов Татарстана информации пока не поступало.

ООО «Бринкс» зарегистрировано в Москве. Дата первичной регистрации, сообщает «Спарк-Интерфакс», 2008 год. Головной компанией значится американская The Brink’s Company. 100% владелец «БРИНКС РУС ХОЛДИНГ Б.В.» (Нидерланды). Руководит компанией Григорий Збар. Inkazan связался с офисом «Бринкс» в Москве. От комментариев произошедшего ЧП в Казани в компании отказались.