Кража в одной из спортшкол Якутска

12 ноября в столичную полицию поступило сообщение о краже сотового телефона из раздевалки спортивной школы по ул. Дзержинского.

26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска была установлена 16-летняя уроженка г. Якутска, которая в ходе беседы со стражами порядка призналась в совершении кражи.

С ее слов в день совершения кражи она посещала занятия по легкой атлетике и раньше всех зашла в раздевалку, воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленница открыла спортивную сумку другой девушки и достала оттуда сотовый телефон IPhone 6S+, а также зарядное устройство к нему и внешний аккумулятор. Переложив все в свою сумку, девушка покинула здание спортивной школы.

В ходе следственных мероприятий телефон был найден в квартире подозреваемой, с ее слов она не планировала его сбыть, а хотела оставить себе. Похищенное имущество возвращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.