Кража в детдоме

В дежурную часть полиции обратился заместитель директор детского дома. Она сообщила, что неизвестный похитил из комнаты воспитателя 6 подарочных сертификатов на сумму 15 000 рублей. Сертификаты предназначались воспитанникам, отличившимся в учебе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 17-летняя воспитанница этого детского дома.

Выяснилось, что во время уборки комнаты воспитателей, девушка заметила сертификаты и решила их похитить. После этого она попыталась сбыть похищенное своим подругам, рассылая сообщения, но у нее ничего не вышло.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».