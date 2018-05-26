Кража на девичнике

В дежурную часть полиции г. Якутска по факту кражи обратилась 31-летняя жительница города с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 25300 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый за угон 24-летний мужчина.

Установлено, что потерпевшая пригласила к себе в квартиру подруг. Одна из них пришла вместе со своим молодым человеком, которым и совершил кражу. Во время застолья хозяйка квартиры заснула после выпитого спиртного. Ситуацией воспользовался мужчина, который похитил сотовый телефон и покинул квартиру. По его словам, похищенное он планировал сбыть, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок 5 лет.