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3 декабря 2018, 11:45
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Красота в кредит

Как известно, реклама – двигатель торговли, поэтому продавцы различных товаров и услуг бывают, настойчивы, если не сказать излишне назойливыми, в своих предложениях.  Уверены, что большинство жителей республики то и дело подвергается настойчивым телефонным звонкам с предложениями опробовать чудо-пылесосы, а прекрасная половина получает предложения бесплатно опробовать очередные чудо-приборы и чудо-косметику.

Так одна из жительниц  Якутска пенсионного возраста после десятка звонков опробовать совершенно бесплатно новейшие технологии по очистке лица, решила посетить салон, расположенный в одном из офисов Бизнес-центра.

На лице женщины действительно произвели какие-то манипуляции, во время которых косметолог настойчиво предлагала оформить тестируемую косметику. Клиентка, услышав стоимость чуда от индустрии красоты, отказалась. Вряд ли в кошельке пенсионерки каким-то образом завалялись 80 000 рублей, а такова оказалась стоимость продукции. Но продавец не унывала и, продолжая нахваливать свой товар, засыпала пожилую женщину всякими непонятными для нее терминами, информацией о скидках, процентах и пр.

Столь массированная атака не прошла зря для фирмы и завершилась оформлением кредитного обязательства на кругленькую сумму с процентной ставкой более 26% годовых.

Выяснилось, что улыбчивые работники салона сами повезли ее в банк и «помогли» оформить кредит. Как утверждает пожилая женщина, все это время она находилась словно во сне. Пробуждение оказалось крайне неприятным.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые жители республики! Напоминаем, что ваша финансовая безопасность, прежде всего в ваших руках. Не торопитесь приобретать или оформлять в кредит ту или иную продукцию, стоит подумать, необходима ли она  для вас. Если продавец, предлагающий вам тот или иной бесплатный тест, настаивает взять с собой на процедуру паспорт, положите трубку — вам хотят навязать кредит.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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03.12.2018

Компания «ЯТЭК» подарила горожанам теплую остановку

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03.12.2018

Сегодня состоится проверка систем оповещения в Якутии

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03.12.2018

В Якутии крепчают морозы

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03.12.2018

Виктор Федоров: Стратегия развития Якутии на период до 2030 года вышла на финишную прямую

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02.12.2018

Выбор отечественной автотехники – надежность в развитии бизнеса на долгие годы