Красноярский филиал банка «Таатта» не обслуживает клиентов

Сегодня, 5 июля, стало известно о том, что у банка «Таатта» отозвана лицензия. Информация об этом опубликована на официальном сайте Центробанка РФ.

Красноярский филиал Банка “Таатта” АО приостановил обслуживание клиентов. Как сообщили “Городским новостям” в офисе банка на ул. Вокзальной, 21, работать со вкладчиками филиал начнёт 6 июля.

Для справки:

Приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД-1683 с 5 июля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Таатта» акционерное общество Банк «Таатта» АО (рег. № 1249, г. Якутск). По данным отчётности, по величине активов на 1 июня текущего года кредитная организация занимала 220 место в банковской системе РФ, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха (Якутия).