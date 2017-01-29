ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.01.2017, 0:28
Спорт
Красноярск: Виктор Рассадин принес Якутии первую медаль Ярыгинского турнира
28.01.2017, 20:08
Политика
Якутский депутат прокатилась по Скандинавии
28.01.2017, 15:56
Культура & Образование
Виртуоз Чагылхан в свое 23-летие презентует альбом хомусной музыки
28.01.2017, 12:43
Происшествия
Экстра
Бердигестях: Мать спасла из пожара двух детей, а годовалый малыш сгорел
28.01.2017, 12:30
Общество
Руководитель Следкома Якутии: Отмечается рост преступности в Якутске и Арктике
28.01.2017, 12:24
Общество
Глава МВД Якутии назвал ее одним из наименее криминогенных регионов России
28.01.2017, 12:13
Политика
Экс-министр Якутии будет разрабатывать план развития Забайкалья
28.01.2017, 12:01
Происшествия
Экстра
В Якутии раскрыта новая «серая» схема в госзаказе
28.01.2017, 11:56
Красота & Здоровье
В Якутии наградили врачей, оказавших помощь при аварии военного самолета
28.01.2017, 11:44
Столица
В выходные в Якутске пройдут массовые проверки водителей
28.01.2017, 11:41
Общество
Сегодня день рождения первой леди, телезвезды и стилиста
28.01.2017, 11:33
Республика
Спасатели Якутии провели очередные практические занятия по выживанию
28.01.2017, 10:00
Общество
Китайский новый год: как стать богатым в 2017 году?
28.01.2017, 9:57
Политика
Резонанс
Федот Тумусов за семейные побои?
28.01.2017, 9:51
Культура & Образование
Якутские школьники успешно выступили в “Королёвских чтениях”
28.01.2017, 9:48
Происшествия
Пожар в селе Бердигестях. Есть пострадавшая
27.01.2017, 20:00
Происшествия
Директор «Алмазгидроспецстроя» оштрафован за задержку зарплаты
27.01.2017, 19:56
Происшествия
Бойцам якутского студотряда не доплатили зарплату
27.01.2017, 19:46
Политика
Степан Давыдов: Прямая обязанность глав — соблюдать антикоррупционные требования
27.01.2017, 19:24
Происшествия
Иркутянин попытался перевезти гашиш в Якутию в желудке
27.01.2017, 19:18
Общество
В технопарке Якутия состоялась подготовка к всероссийскому конкурсу Стартап тур
27.01.2017, 19:16
Республика
Фотофакт
И в Нюрбе прошел пикет в защиту арестованного главы улуса
27.01.2017, 18:57
Спорт
Юноши с нарушениями слуха готовятся к Первенству России по вольной борьбе
27.01.2017, 18:42
Красота & Здоровье
Молодо — не зелено: Что рождает стихи?
27.01.2017, 18:39
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Юнкорский подход к министру природы
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Афиша
Филармония Якутии получила уникальное письмо
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Поэзия нашего времени: Проект открыл замминистра
27.01.2017, 18:29
Культура & Образование
Афиша
ЕРКЕН: «Ырыам кута». Театр эстрады представляет живой концерт
27.01.2017, 18:27
Столица
Якутск стал участником акции «Чороон добра»
27.01.2017, 18:23
Спорт
Якутские борцы потерпели поражения в первый день Ярыгинского турнира
27.01.2017, 18:12
Столица
Две жительницы блокадного Ленинграда живут в Автодорожном округе Якутска
27.01.2017, 18:02
Экономика
На переправе через реку Алдан в Усть-Майском районе повышена грузоподъемность
27.01.2017, 17:59
Культура & Образование
Увидел свет новый исторический роман. Автор — известный якутский хирург
27.01.2017, 17:48
Столица
В Центральном округе прошли отчеты общественных организаций
27.01.2017, 17:44
Экономика
На фермерские гранты могут претендовать только крепкие хозяйства
27.01.2017, 17:28
Происшествия
Якутскэнерго принимает участие в комиссии по расследованию несчастного случая
27.01.2017, 17:25
Экономика
В аэропорту «Якутск» проходят испытания вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода
27.01.2017, 17:16
Экономика
На новой Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт
27.01.2017, 17:08
Столица
Поэт, ветеран Великой Отечественной Петр Конкин встретил 90-лет !
27.01.2017, 16:50
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии отмечает улучшение демографической ситуации
27.01.2017, 16:17
Происшествия
Фотофакт
ДТП в центре Якутска
27.01.2017, 16:09
Общество
Фотофакт
Пикет в Якутске в поддержку арестованного главы Нюрбинского улуса
27.01.2017, 15:59
Происшествия
Задержан подозреваемый в офисных кражах
27.01.2017, 15:51
Экономика
Налоговая служба: Пояснения представляются в электронной форме по ТКС
27.01.2017, 15:41
Политика
Александр Ноговицын о XVI съезде партии Единая Россия
27.01.2017, 14:34
Столица
В выходные дни в Якутске и пригородах пройдут массовые проверки!
27.01.2017, 14:14
Экономика
Газовики из улусов прошли обучение на семинаре
27.01.2017, 13:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Автором «саундтрека» из «Брат-2» оказался якутянин!
27.01.2017, 12:38
Политика
ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю
27.01.2017, 12:36
Красота & Здоровье
Экстра
Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!
27.01.2017, 12:36
Происшествия
В Якутске мужчине подбросили 6 кг. ртути
27.01.2017, 12:28
Республика
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
27.01.2017, 12:27
Столица
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Якутске
27.01.2017, 12:23
Футуролог
Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска
27.01.2017, 12:06
Происшествия
Резонанс
Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно
27.01.2017, 11:56
Республика
Эксклюзив
Бюджет Вилюйского улуса принят
27.01.2017, 11:45
Политика
Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы
27.01.2017, 11:27
Политика
Айсен Николаев: На съезде  были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов
27.01.2017, 10:18
Спорт
Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!
27.01.2017, 10:12
Политика
Гаврил Корякин: Единая Россия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания
27.01.2017, 10:10
Общество
Сергей Ларионов принял участие на слушаниях о перспективах развития водного транспорта
27.01.2017, 9:50
Культура & Образование
Феодосия Габышева встретилась с работниками образования Таттинского улуса
27.01.2017, 9:29
Происшествия
В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?
27.01.2017, 9:21
Общество
Фотофакт
Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России
27.01.2017, 9:00
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
26.01.2017, 18:24
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Хонуу-Соболох
26.01.2017, 18:22
Экономика
Дальневосточный гектар. Якутяне берут землю под жилье, подсобное хозяйство, для охоты и рыбалки, для организации туризма
26.01.2017, 18:19
Экономика
Срочный набор соискателей для трудоустройства на «Таас-Юрях Нефтегаздобыча»
26.01.2017, 17:57
Происшествия
Скандал
Директор-депутат открывал частную фирму-двойник Чокурдахского рыбзавода!
26.01.2017, 17:39
Происшествия
Серийный угонщик пойман
26.01.2017, 17:25
Экономика
Якутскэнерго требует ответственности за энергообъекты
Архив новостей
Спорт
29 января 2017, 0:28
57

Красноярск: Виктор Рассадин принес Якутии первую медаль Ярыгинского турнира

В Красноярске завершился второй день традиционного международного турнира по вольной борьбе Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017». Он не принес весомых дивидендов спортсменам Республики Саха. Ни один из якутских борцов сегодня не добрался до финала в весовой категории 61 кг. В активе лишь одна бронзовая медаль, которую завоевал чемпион мира среди студентов Виктор РАССАДИН.

Вице-чемпион страны Виктор Рассадин начал состязание с 1/16 финала, где победил бронзового призера турнира «Шахтерская слава» Дашу ШАРАСТЕПАНОВА (3:2). На следующей стадии он без особого труда выиграл у москвича Алексея МЕДВЕДЕВА (5:2) и вышел в четвертьфинал, где потерпел поражение от новоиспеченного чемпиона Ярыгинского турнира Ахмеда ЧАКАЕВА.

Его противник вышел в финал, благодаря чему у Рассадина появился шанс побороться за бронзовую медаль. В схватке за третье место ему пришлось сразиться с победителем первенства Европы Начыном КУУЛАРОМ (Тыва), который в четвертьфинале одолел якутянина Егора ПОНОМАРЕВА, за две с лишним минуты заработав 11 баллов.

Финальная схватка за бронзу началась напряженно — первый балл взял тувинец, судья дал предупреждение Рассадину. Затем Куулар вывел якутянина за ковер, чем заработал еще одно очко. К перерыву счет — 2:0.

После тренерских установок Виктор Рассадин удачно прошел в ноги соперника и произвел накат — счет 4:2 в пользу якутского вольника. Тувинец повредил ногу и обратился к врачу, но затем продолжил схватку. Рассадин уверенно еще раз атаковал соперника и довел окончательный счет до крупного — 12:2 в пользу якутского борца.

Второй день соревнований завершился поражением и для Андрея БЕКРЕНЕВА, выступавшего под флагом Беларуси, и Ньургуна СКРЯБИНА.
В 1/8 финала Бекренев потерпел поражение от земляка Егора Пономарева. Прошлогодний победитель турнира Ярыгина Ньургун Скрябин не смог пройти в 1/8 финала, проиграв чемпиону Европы Гаджимураду РАШИДОВУ из Дагестана.
Пять вольников сборной республики уступили в первых схватках: Револий САМСОНОВ, Николай ОХЛОПКОВ, Вячеслав ЕФРЕМОВ, Айхаан АНТОНОВ и Дьулустаан БУЛАТОВ.

Первый день международного турнира памяти Ивана Ярыгина обернулся неудачей для вольников сборной Якутии в весовой категории 57 кг. Георгий ОКОРОКОВ, Ньургун АЛЕКСАНДРОВ, Эдуард ГРИГОРЬЕВ сошли с 1/8 финала, а Арыйаан ТЮТРИН выбыл в борьбе за путевку в полуфинал.

Таким образом, за два дня турнира у Якутии только одна медаль – бронза. Виктор Рассадин стал первым из якутских вольников, выигравшим медаль Ярыгинского турнира – 2017.

В воскресенье, 29 января продолжится турнир в Красноярске. Выяснятся имена победителей в весе 65, 70, 97 кг. Сборная Якутии выступит во всех этих категориях.

В первой группе лидером считается бронзовый призер чемпионата мира среди студентов Виктор СТЕПАНОВ. Вместе с ним заявлены победитель международного турнир Динмухамеда Кунаева Константин ВЛАСОВ и бронзовый призер первенства страны Иван ЕФРЕМОВ.

В весе до 70 кг за медаль поборются серебряный призер турнира Дмитрия Коркина Герман УСТИНОВ, бронзовый призер открытого чемпионата Якутска Дьулустан СИВЦЕВ и обладатель «бронзы» турнира Коркина — 2015 Тимур НИКОЛАЕВ.

Среди тяжеловесов в категории до 97 кг заявлен бронзовый призер чемпионата России Евгений КОЛОМИЕЦ.

comments powered by HyperComments
Источник: По материалам Дьулустаана СЕРГЕЕВА, ЯСИА.
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
26.01.2017, 23:58
Колонка
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
28.01.2017, 10:00
Общество
Китайский новый год: как стать богатым в 2017 году?
26.01.2017, 14:10
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Руководитель управления здравоохранения Якутска назначена на новый пост
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
28.01.2017

Виртуоз Чагылхан в свое 23-летие презентует альбом хомусной музыки

Экстра
Происшествия
28.01.2017

Бердигестях: Мать спасла из пожара двух детей, а годовалый малыш сгорел

Политика
28.01.2017

Экс-министр Якутии будет разрабатывать план развития Забайкалья

Экстра
Происшествия
28.01.2017

В Якутии раскрыта новая «серая» схема в госзаказе

Резонанс
Политика
28.01.2017

Федот Тумусов за семейные побои?

Политика
27.01.2017

Степан Давыдов: Прямая обязанность глав — соблюдать антикоррупционные требования

Фотофакт
Республика
27.01.2017

И в Нюрбе прошел пикет в защиту арестованного главы улуса

Афиша
Культура & Образование
27.01.2017

ЕРКЕН: «Ырыам кута». Театр эстрады представляет живой концерт