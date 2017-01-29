Красноярск: Виктор Рассадин принес Якутии первую медаль Ярыгинского турнира

В Красноярске завершился второй день традиционного международного турнира по вольной борьбе Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017». Он не принес весомых дивидендов спортсменам Республики Саха. Ни один из якутских борцов сегодня не добрался до финала в весовой категории 61 кг. В активе лишь одна бронзовая медаль, которую завоевал чемпион мира среди студентов Виктор РАССАДИН.

Вице-чемпион страны Виктор Рассадин начал состязание с 1/16 финала, где победил бронзового призера турнира «Шахтерская слава» Дашу ШАРАСТЕПАНОВА (3:2). На следующей стадии он без особого труда выиграл у москвича Алексея МЕДВЕДЕВА (5:2) и вышел в четвертьфинал, где потерпел поражение от новоиспеченного чемпиона Ярыгинского турнира Ахмеда ЧАКАЕВА.

Его противник вышел в финал, благодаря чему у Рассадина появился шанс побороться за бронзовую медаль. В схватке за третье место ему пришлось сразиться с победителем первенства Европы Начыном КУУЛАРОМ (Тыва), который в четвертьфинале одолел якутянина Егора ПОНОМАРЕВА, за две с лишним минуты заработав 11 баллов.

Финальная схватка за бронзу началась напряженно — первый балл взял тувинец, судья дал предупреждение Рассадину. Затем Куулар вывел якутянина за ковер, чем заработал еще одно очко. К перерыву счет — 2:0.

После тренерских установок Виктор Рассадин удачно прошел в ноги соперника и произвел накат — счет 4:2 в пользу якутского вольника. Тувинец повредил ногу и обратился к врачу, но затем продолжил схватку. Рассадин уверенно еще раз атаковал соперника и довел окончательный счет до крупного — 12:2 в пользу якутского борца.

Второй день соревнований завершился поражением и для Андрея БЕКРЕНЕВА, выступавшего под флагом Беларуси, и Ньургуна СКРЯБИНА.

В 1/8 финала Бекренев потерпел поражение от земляка Егора Пономарева. Прошлогодний победитель турнира Ярыгина Ньургун Скрябин не смог пройти в 1/8 финала, проиграв чемпиону Европы Гаджимураду РАШИДОВУ из Дагестана.

Пять вольников сборной республики уступили в первых схватках: Револий САМСОНОВ, Николай ОХЛОПКОВ, Вячеслав ЕФРЕМОВ, Айхаан АНТОНОВ и Дьулустаан БУЛАТОВ.

Первый день международного турнира памяти Ивана Ярыгина обернулся неудачей для вольников сборной Якутии в весовой категории 57 кг. Георгий ОКОРОКОВ, Ньургун АЛЕКСАНДРОВ, Эдуард ГРИГОРЬЕВ сошли с 1/8 финала, а Арыйаан ТЮТРИН выбыл в борьбе за путевку в полуфинал.

Таким образом, за два дня турнира у Якутии только одна медаль – бронза. Виктор Рассадин стал первым из якутских вольников, выигравшим медаль Ярыгинского турнира – 2017.

В воскресенье, 29 января продолжится турнир в Красноярске. Выяснятся имена победителей в весе 65, 70, 97 кг. Сборная Якутии выступит во всех этих категориях.

В первой группе лидером считается бронзовый призер чемпионата мира среди студентов Виктор СТЕПАНОВ. Вместе с ним заявлены победитель международного турнир Динмухамеда Кунаева Константин ВЛАСОВ и бронзовый призер первенства страны Иван ЕФРЕМОВ.

В весе до 70 кг за медаль поборются серебряный призер турнира Дмитрия Коркина Герман УСТИНОВ, бронзовый призер открытого чемпионата Якутска Дьулустан СИВЦЕВ и обладатель «бронзы» турнира Коркина — 2015 Тимур НИКОЛАЕВ.

Среди тяжеловесов в категории до 97 кг заявлен бронзовый призер чемпионата России Евгений КОЛОМИЕЦ.