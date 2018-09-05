Краснокнижный орлан Ханидо летит из Черского в Якутск

Три недели назад в Управлении ветеринарии Нижнеколымского района появился неожиданный пациент, точнее даже не пациент, а постоялец – орлан-белохвост. Хищную птицу обнаружила на берегу реки Пантелеихи жительница посёлка Черский, обратившая внимание на то, что она не может летать, а лишь ходит по берегу даже не делая попыток подняться в воздух.

Начальник управления Николай Неустроев-Алексеев сразу же определил, что перед ним орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу. Он незамедлительно поставил в известность старшего госинспектора ООПТ Нижнеколымской инспекции охраны природы Руслана Слепцова, который в свою очередь передал информацию в республиканские инстанции.

Отмечу, что при внешнем осмотре у птицы не было обнаружено никаких ран или повреждений. А отсутствие возможности летать, вероятно обусловлено особенностями рациона питания. Предположений много. К примеру, орлан мог съесть подраненную когда-то охотниками утку. И если человеку дробь в дичи может и не доставить особых проблем, то у орлана даже дробинка может вызвать тяжёлое отравление.

На третий день пребывания в вольере Управления ветеринарии у орлана стала появляться активность, и он съел предложенную ему пищу. К этому времени из Якутска подоспела рекомендация – попытаться отпустить орлана на дикую природу.

19 августа Руслан Слепцов и Николай Неустроев-Алексеев вывезли птицу за посёлок, но выпуск в обычную среду обитания не увенчался успехом: сделав пару попыток взлететь, хищный пернатый так и не смог подняться в воздух. Пришлось возвращаться в посёлок. Николай Неустроев-Алексеев предложил дать птице имя – Ханидо. Жителям нашей республики хорошо знаком роман юкагирского писателя Семёна Курилова «Ханидо и Халерха». «Ханидо» — означает орлёнок.

Пока шло согласование документов орлан справил новоселье. Специалисты Управления ветеринарии соорудили для него просторную большую клетку, можно сказать это целый вольер.

Якутский зоопарк «Орто Дойду» уже в первые дни дал своё согласие на приём и передержку орлана. В свою очередь Минэкологии Якутии и другие природоохранные инстанции (в т.ч. федерального уровня) выдали разрешение на передачу краснокнижного хищника в зоопарк.

Будет ли нижнеколымский орлёнок летать – покажет время. Как сообщил корреспонденту «Колымской правды» директор зоопарка «Орто Дойду» Лука Сафонов, в зоопарке есть все условия для содержания, а при необходимости и лечения птиц. Кроме того, что немаловажно, есть опыт работы с орланами-белохвостами.

5 сентября орлана-белохвоста отправили в Якутск.