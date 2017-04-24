Краснодар: Анастасия Диодорова стала четырехкратной чемпионкой России

В г. Краснодаре (Краснодарский край) в плавательном бассейне «Центр Плавания» с 15 по 21 апреля Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата совместно с Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края провела чемпионат России по плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из 33 регионов страны, включая основных лидеров сборной, которые являются неоднократными чемпионами и призерами Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

27-летняя якутянка Анастасия ДИОДОРОВА на этих стартах четырежды стала чемпионкой России — 100 МЕТРОВ НА СПИНЕ Класс S6, 50 МЕТРОВ БАТТЕРФЛЯЙ Класс S6, 200 МЕТРОВ КОМПЛЕКС Класс SM6-7 и в ЭСТАФЕТЕ 4 X 50 МЕТРОВ КОМПЛЕКС в составе команды Москва 1 вместе с Татьяной СУББОТИНОЙ, Зоей ЩУРОВЛЙ и Делией МУБАРАКШИНОЙ.

Анастасия Диодорова является многократной чемпионкой России, Европы, мира, серебряным призером Пекинской паралимпиады, она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008 года в Пекине и высшей наградой Якутии – орденом «Полярная звезда». Анастасия Диодорова представляет на российских соревнованиях сразу два региона – Москву и Якутию.

В церемониях открытия, награждения и закрытия соревнований, а также в просмотре соревнований принял участие генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей СТРОКИН.

ЗАДАЧА – ПРОВЕРИТЬ ОСНОВУ И РЕЗЕРВ

Старший тренер сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий НАЗАРЕНКО ответил на вопросы пресс-службы ПКР относительно прошедшего чемпионата:

«Прежде всего, стояла задача проверить физическое состояние сборной, сделать срез результата на середину спортивного сезона, стартовавшего в октябре-ноябре прошлого года. В декабре мы провели Кубок России, затем встретились со спортсменами на сборе в Раменском и теперь посмотрели на результаты этой работы. Сборная находится в хорошей форме, результаты мы сравниваем прежде всего с последними международными стартами.

Отслеживали также результаты и на «двойных» дистанциях – если спортсмен хорошо плывет 50 метров – осматривали его время на дистанции в 100 метров. Все это дает хорошую аналитику».