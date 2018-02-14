Красивые, успешные, сильные: Завидные холостяки Якутии

Сегодня самый романтический праздник — День всех влюбленных. Специально для девушек Якутии ЯСИА составило рейтинг известных и харизматичных молодых людей, на безымянном пальце которых пока нет обручального кольца.

Картины 27-летнего художника-живописца Семёна Луканси выставляются как в России, так и за рубежом. Его работы покупают даже с молотка на известных аукционах. Человек он деятельный, активный и многогранный – занимается различными творческими проектами, пишет портреты людей, которые его вдохновляют, проводит курсы по живописи для любителей и начинающих. Его часто приглашают на масштабные мероприятия. К примеру, в прошлом году он стал экспертом фестиваля молодежной культуры «Арт Квадрат».

Мистер Якутск-2016 Евгений Атласов проснулся популярным после получения своего главного титула. После победы на родине он поехал на российский конкурс, где завоевал номинацию «Мистер Россия International». Сейчас ему 25 лет, он работает фитнес-тренером. Многие девушки мечтают, чтобы именно он помог сделать их тела рельефными и прекрасными. Евгений ведёт активный инстаграм, где делится не только студийными фотографиями, но и селфи, моментами с тренировок с ироничными подписями.

Популярным выпускник СВФУ Айаал Адамов стал благодаря видеоролику «Мой хотон всегда свеж». Видео стало очень известным, многие российские СМИ взяли у молодого человека интервью, удивляясь, как Злой Мамбет из далекой Якутии смог «порвать» Интернет. Однако, сняв очередной смешной клип, Айаал решил не продолжать карьеру комика, а стал режиссером. Один из первых его клипов — ролик «Чемпион» о Викторе Лебедеве. Можно сказать, что этот холостяк стал более серьезным и взрослым, изменился даже стиль его страниц в соцсетях.

«Мистер Якутск-2015» Вячеслав Слепцов переехал в Санкт-Петербург, где работает фитнес-тренером одного из городских клубов. Его инстаграм — площадка для его творческого самовыражения, ведь он пишет стихи и декламирует свои произведения на камеру. 24-летний молодой человек не оставляет публичную деятельность: он снимается для рекламы и даже засветился в клипе группы «Сплин».

Фотограф Андрей Сорокин работает в фотослужбе ЯСИА уже второй год. За это время он успел объездить практически всю Якутию, запечатлевая жизнь самых отдаленных районов республики. Ему 25 лет, и его сердце свободно. Интересный факт из жизни: участвовал в конкурсе «Мистер Якутск», где, как и подобает истинному фотографу, получил титул «Мистер фото». Любит кататься на горных лыжах. Все считают, что он похож на одного популярного российского артиста, но это потому, что Андрей с ним одной национальности: Киркоров ведь тоже болгарин.

Боксёр из Мегино-Кангаласского улуса Василий Егоров был признан лучшим спортсменом Якутии по итогам 2017 года. Он победил на чемпионате Европы, международных турнирах в Финляндии и Ирландии, участвовал в четвертьфинала чемпионата мира в Гамбурге. В свои 24 года является двукратным чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира. Сейчас он учится он на юридическом факультете СВФУ. Отличная партия!

22-летний SMM-специалист медиахолдинга «Сахамедиа» и по совместительству магистрант СВФУ Пётр Васильев находится в поисках своей второй половинки. Его идеалом можно назвать певицу Рианну и актрису Эмбер Херд. Его аккаунт в твиттере является одним из самых популярных в республике. Несмотря на свой молодой возраст, Петя уже покорил множество сердец. Свою избранницу он обещает увезти в город мечты — в Санкт-Петербург.

Артист балета Сарыал Афанасьев получил первую премию в номинации «Артисты балета» всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Его приглашали на работу в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, но он, поработав там некоторое время, вернулся на родину.



26-летний телеведущий Павел Танин уже несколько лет работает на НВК «Саха». В свободное время занимается творчеством, играя в музыкальной рок-группе «April LXI». Интересный факт о нем: принимал участие в конкурсе «Мистер СМИ», где получил титул «Лучшая журналистская работа». В выходные занимается активным отдыхом, а также играет в городской хоккейной команде «Метеор».



Комик Денис Антипин прославился как вайнер, снимающий смешные видео. Его ролик даже репостнул сам Тимати. Сейчас Денису 25 лет, и он является самым популярным якутянином в этой соцсети — у него 109 тысяч подписчиков. Денис открыл первый и пока единственный в Якутске стендап-клуб, на вечерах которого еженедельно выступают десятки начинающих комиков. В декабре прошлого года Денис вышел в финал Stream StandUp. Не самая известная сторона жизни Антипина – поэтическая, ведь в душе он романтик, пишущий немного грустные стихи со смыслом.

Вы будете в шоке, но журналист Григорий Фоменко тоже холост. Сложно устоять перед его профессионализмом и очарованием. Если он так трепетно относится к своим текстам, можно представить, как он будет внимателен к своей второй половинке. Ваши шансы на завоевание сердца Григория особенно велики, если вы похожи на таких актрис, как Мишель Уильямс, Эмма Стоун и Марго Робби.