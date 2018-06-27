Красавицы Устьянья снялись для благотворительного календаря

Выпущен пробный тираж благотворительного календаря «Милые, нежные, прекрасные женщины Усть-Янского района» в количестве 70 штук.

Календарь начинается с июня 2018 года и завершается маем 2019, и как доступно указывает название, каждый месяц в нем посвящен одной из приметных девушек Усть-Янского района. Доходы от продажи благотворительного календаря будут направлены в поддержку семьям, нуждающимся в материальной помощи.