Красавицы Устьянья снялись для благотворительного календаря

Выпущен пробный тираж благотворительного календаря «Милые, нежные, прекрасные женщины Усть-Янского района» в количестве 70 штук.
Календарь начинается с июня 2018 года и завершается маем 2019, и как доступно указывает название, каждый месяц в нем посвящен одной из приметных девушек Усть-Янского района. Доходы от продажи благотворительного календаря будут направлены в поддержку семьям, нуждающимся в материальной помощи.
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