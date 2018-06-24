Красавица в шикарном наряде😍 . Фото @mayakierge Платье "Небесной невесты" по эскизу Августины Филипповой выполненный мастерами @kierge 😻Вес серебра 9 кг 🤩Посмотреть на этот костюм вы можете на втором этаже ювелирного дома @kierge в Галерее Августины Филипповой 🤗 . #sakhalife #августинафилиппова #национальныйнаряд #Киэргэ #майяданиилова #девушкиякутии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактКрасавица в шикарном наряде
В Якутии планируется реализовать проекты по переработке и утилизации отходов производства с участием японской компании
ВидеоЗажигательный танцор
Людмила Николаева: На ВЭФ Алмазэргиэнбанк намерен представить проект строительства «умного города» в Кангалассах
Якутские справедливороссы собирают подписи с требованием не голосовать за повышение пенсионного возраста
ЭксклюзивМост несбывшихся надежд?
Интервью«Нучча кыыhа» Евгения
ФотофактФотозарисовки с Сунтарского ысыаха
ЭксклюзивАйаал Аммосов устал всем объяснять, что…
Архив новостей
Общество
Красавица в шикарном наряде
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭкстраОчередные отставки
ФотофактИлья Михальчук приехал в Якутск
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.