Красавица–елка Беллетского наслега

25 декабря 2016 года зажглась новогодняя ёлка Беллетского наслега в Алданском районе. Ни метель, ни 40-градусный мороз не помешали жителям прийти на празднество и поприветствовать зеленую красавицу, пройдя в карнавальном шествии и приняв участие во флешмобе, в котором участвовали все – от мала до велика. Площадь наполнилась звонким детским смехом, а танцевальные коллективы «Эннэкээн» и «Girls dance» радовали зажигательными композициями и не давали гостям замерзнуть. Всех ждали подарки и веселые хороводы вокруг новогоднего дерева. С наступающими праздниками жителей наслега поздравили Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – Петух.

На празднике были подведены итоги ежегодного традиционного конкурса на лучшую снежную фигуру среди трудовых коллективов. В этом году конкурсными работами стали фигура Цыпленка в яйце, Уточка, Белый медведь, Снеговик , герои мультфильма «Лунтик» и символ наступающего года – петушок. Независимое жюри присудило I место коллективу МБОУ СОШ № 20 с. Хатыстыр (снежная фигура Лунтик), II место – у МКОУ ДО ДЮСШ «Им. В.В.Енохова» (фигура Петуха) и III место отдано МПЧ№6 с. Хатыстыр (фигура Цыпленка в яйце).

Под радостные возгласы беллетцев Дед Мороз зажег елку, и все завели большой хоровод вокруг ёлки. Праздничный вечер наполнился атмосферой сказки и волшебства. Участники торжества признались, что праздник помог им создать новогоднее настроение и вновь поверить в чудо.