Красавчик якутской эстрады женится?

Разве можно скрыть что-то в таком городе как Якутск? Естественно, до SakhaLife дошли слухи о том, что звезда якутской эстрады, секс-символ Якутии и мастер спорта по спортингу Игорь ЕГОРОВ собирается жениться!
Подготовка к торжеству идет полным ходом, сообщает наш источник.
В то же время, сам Игорь Егоров на прямой вопрос опроверг слухи о своей предстоящей женитьбе.
«Нет, не собираюсь жениться. Кто говорит?», — отреагировал он.
И все же, источник SakhaLife уверен в обратном. Возможно, Игорь таким образом оберегает свое личное, сокровенное.
Считается, что у Игоря Егорова несколько лет роман с Ириной ЗАГУРНОЙ, титулованной красавицей «Мисс Евразия Sakha» — 2014. Возможно, именно она стала избранницей звезды?
Сам ньюсмейкер избегает давать поводы для слухов. Единственное, что он не скрывает от публики в своей личной жизни – это наличие дочери. Совместные фото с ней Игорь Егоров часто публикует на всеобщее обозрение в своих аккаунтах в соцсетях. Рассказывает о ней в интервью.
Игорь Егоров такой разный. Он и красавец, любимец публики, одетый с иголочки.
И брутальный спортсмен, поднимающийся на пьедестал.
И удачливый охотник. Еще бы! Спортингист ведь.
Будем надеяться, что скоро мы увидим любимца публики в новом амплуа – взволнованным женихом, а затем и молодым мужем. В любом случае, желаем Игорю Егорову любви и счастья!
Уважаемые читатели!
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