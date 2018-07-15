Красавчик якутской эстрады женится?

Разве можно скрыть что-то в таком городе как Якутск? Естественно, до SakhaLife дошли слухи о том, что звезда якутской эстрады, секс-символ Якутии и мастер спорта по спортингу Игорь ЕГОРОВ собирается жениться!

Подготовка к торжеству идет полным ходом, сообщает наш источник.

В то же время, сам Игорь Егоров на прямой вопрос опроверг слухи о своей предстоящей женитьбе.

«Нет, не собираюсь жениться. Кто говорит?», — отреагировал он.

И все же, источник SakhaLife уверен в обратном. Возможно, Игорь таким образом оберегает свое личное, сокровенное.





Считается, что у Игоря Егорова несколько лет роман с Ириной ЗАГУРНОЙ, титулованной красавицей «Мисс Евразия Sakha» — 2014. Возможно, именно она стала избранницей звезды?



Сам ньюсмейкер избегает давать поводы для слухов. Единственное, что он не скрывает от публики в своей личной жизни – это наличие дочери. Совместные фото с ней Игорь Егоров часто публикует на всеобщее обозрение в своих аккаунтах в соцсетях. Рассказывает о ней в интервью.





Игорь Егоров такой разный. Он и красавец, любимец публики, одетый с иголочки.





И брутальный спортсмен, поднимающийся на пьедестал.





И удачливый охотник. Еще бы! Спортингист ведь.







И хороший друг.

Будем надеяться, что скоро мы увидим любимца публики в новом амплуа – взволнованным женихом, а затем и молодым мужем. В любом случае, желаем Игорю Егорову любви и счастья!