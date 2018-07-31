Красавчик из Якутии женился!!!

Об их долгом романе, а потом и о том, что они готовятся к свадьбе, говорили многие, только молодые это никак не афишировали.

Звезда якутской эстрады, кумир всех якутских девушек Игорь Егоров выложил в своём блоге фото с красавицей Ириной Загурной. Об их долгом романе, а потом и о том, что они готовятся к свадьбе, говорили многие, только молодые это никак не афишировали.

И вот, первое совместное фото появилось у Игоря. На вопрос фолловеров: «Это твоя жена?», певец ответил утвердительно. Напомним, Ирина Загурная — известная титулованная красавица, «Мисс зрительских симпатий конкурса «Евразия-Sakha 2014».

Можно смело поздравить парочку и пожелать им счастья и любви на долгие годы!