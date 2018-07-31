Красавчик из Якутии женился!!!

Об их долгом романе, а потом и о том, что они готовятся к свадьбе, говорили многие, только молодые это никак не афишировали.
Звезда якутской эстрады, кумир всех якутских девушек Игорь Егоров выложил в своём блоге фото с красавицей Ириной Загурной. Об их долгом романе, а потом и о том, что они готовятся к свадьбе, говорили многие, только молодые это никак не афишировали.
И вот, первое совместное фото появилось у Игоря. На вопрос фолловеров: «Это твоя жена?», певец ответил утвердительно. Напомним, Ирина Загурная — известная титулованная красавица, «Мисс зрительских симпатий конкурса «Евразия-Sakha 2014».
Можно смело поздравить парочку и пожелать им счастья и любви на долгие годы!
Источник: https://sakhatime.ru/gc/7564/
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.