Краеведческий музей села Кутана отпраздновал второе рождение

Вновь открыл двери для посетителей Краеведческий музей села Кутана Алданского района. Более 15 лет уникальные экспонаты культурного и исторического наследия, которые чудом удалось спасти после пожара, хранились без должного содержания и возможности быть выставленными на всеобщее обозрение. Своему второму рождению музей обязан кочевой родовой общине коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «Тэтиннээх» (Осиновый), выигравшей в 2016 г. грант фонда Перспектива федерального уровня на его восстановление.

Музей в жизни местных жителей играет немаловажную роль: позволяет повышать культурную грамотность населения, приобщать школьников и молодежь к изучению родной истории, дает возможность проводить открытые уроки и тематические мероприятия.

Подробнее о том, что уже удалось сделать и с какими трудностями пришлось столкнуться, мы побеседовали с руководителем родовой общины «Тэтиннээх», основателем проекта «Восстановление краеведческого музея с. Кутана» Александром Лукиным.

— Александр, в первую очередь, разрешите поздравить с новым домом и новым рождением музея вас и всех, принимающих участие и душой болеющих за восстановление культурного и исторического наследия села!

— Спасибо! Открытие музея состоялось 27 января. К огромному сожалению, я лично не смог присутствовать. Были приглашенные гости: глава наслега Анамы Геннадий Миронов, заместитель главы администрации Алданского района по экономике Александр Дудников, начальник сельхозуправления администрации района Николай Максимов, ,сопредседатель правления Центра поддержки социальных и общественных инициатив Валерий Тебиев.

Открытием руководила Марфа Егорова, соавтор проекта по восстановлению музея. Именно она с трепетом хранила у себя дома уцелевшие после пожара музейные экспонаты. Марфа Владимировна — учитель эвенкийского языка, окончила курсы музейного дела и ведет совместную работу с Алданским музеем и Музеем достижений школьников в Якутске. По ее инициативе администрация Анамы выделила помещение площадью 25 кв.м. на безвозмездной основе для выставления экспонатов, что стало началом для восстановления музейного фонда. Ей бескорыстно помогали сподвижники Саргылана Николаева, Саина Платонова, Сергей Егоров, Вячеслав Сосин и другие.

В дальнейшем мы планируем присвоить музею имя Романовой Людмилы Дмитриевны, которая является основательницей открытия музея в 1986 году.

— А потом пришла идея принять участие в борьбе за грант?

— Кроме помещения необходимо было музейное оборудование, витрины, проектор, ширма… да много всего. К тому же помещению требовался косметический ремонт. Все эти позиции мы подробно отобразили в заявке на грант. На выигранную сумму 245 тысяч рублей провели внутриотделочные работы в отведенном для музея помещении. Приобрели выставочное оборудование — две ширмы, три витрины, одна из которых большая шестигранная, оргтехнику, проектор, а также канцелярские товары и расходный материал для принтера.

— Можно сказать, все, что запланировано, успешно выполнено?

— Да, основные работы проведены, остались печатные работы: восстановление старых фото, писем и книг. Хотелось бы конечно, чтобы выделили штат от администрации. Когда здание музея сгорело, и он перестал существовать, была сокращена штатная единица музейного работника. В настоящее время работа ведется исключительно на общественных началах. Планов и идей огромное количество, чтобы музей вновь стал гордостью села нужны людские силы!

Пожелаем Вам успехов и свершения задуманного!