Краденое вернется к хозяйке

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже обратилась местная жительница. Из квартиры женщины были похищены сотовый телефон и золотые украшения. Общий материальный ущерб составил более 50 000 рублей. Сама гражданка не часто заглядывала в шкаф, где хранились драгоценности, поэтому не смогла точно сказать, когда они пропали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя, ранее судимая за кражу уроженка Якутска.

Как выяснилось, подозреваемая была знакома с сыном потерпевшей, поэтому часто приходила в квартиру потерпевшей и знала, где та хранит деньги и ценности. В один из своих визитов она похитила золотые украшения и мобильный телефон, а затем сбыла похищенное третьим лицам.

Сотрудники полиции установили граждан, купивших украшения. Похищенное изъято в полном объеме и будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пяти лет.