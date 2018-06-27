КПРФ выдвинула на выборы в Ил Тумэн известных политиков

Партийная конференция коммунистов выдвинула кандидатов в депутаты. Со слов нашего источника назовем наиболее известных. Предприниматель, действующий депутат Якутской городской Думы Семен ФИЛИППОВ пойдет по Центральному одномандатному округу и, получается, поборется с Аленой АТЛАСОВОЙ от ЕР. Известный политик и певец Михаил САННИКОВ выдвинут от Мегино-Кангаласского одномандатного округа. Серебряный олимпийский призер, пехлеван Александр ИВАНОВ выдвинут по Мухтуйскому одномандатному округу. Сергей НИКОНОВ, бывший депутат, выдвинут по Ленскому одномандатному округу. Официальная информация будет позже. Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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