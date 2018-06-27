КПРФ выдвинула на выборы в Ил Тумэн известных политиков

Партийная конференция коммунистов выдвинула кандидатов в депутаты. Со слов нашего источника назовем наиболее известных.
Предприниматель, действующий депутат Якутской городской Думы Семен ФИЛИППОВ пойдет по Центральному одномандатному округу и, получается, поборется с Аленой АТЛАСОВОЙ от ЕР.
Известный политик и певец Михаил САННИКОВ выдвинут от Мегино-Кангаласского одномандатного округа.
Серебряный олимпийский призер, пехлеван Александр ИВАНОВ выдвинут по Мухтуйскому одномандатному округу.
Сергей НИКОНОВ, бывший депутат, выдвинут по Ленскому одномандатному округу.
Официальная информация будет позже.
Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.