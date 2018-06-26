КПРФ назвал своего кандидата на пост Ил Дархана

Сегодня, 26 июня состоялся пленум рескома КПРФ.



На нем обсуждался кандидат от партии на выборы главы Республики Саха (Якутия). Пленум решил предложить кандидатуру Виктора ГУБАРЕВА, вице-спикера Ил Тумэна, регионального лидера партии в Якутии. Об этом SakhaLife сообщает источник в аппарате партии.

Окончательное решение примут делегаты партийной конференции, которая состоится завтра, 27 июня.

Напомним, что ЛДПР выдвинула на выборы главы Якутии регионального лидера партии Гаврила ПАРАХИНА, и сегодня он подал документы в Центризбирком республики.

24 июня «Родина» выдвинула на выборы главы Алексея ЛАПТЕВА, регионального лидера партии.

28 июня состоится партконференция «Единой России», на которой ожидается выдвижение Айсена НИКОЛАЕВА, врио главы республики.

Остальные партии и соискатели пока держат паузу.