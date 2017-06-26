Ковак Ролло: «Скрипка Севера» — конкурс, важный для всего музыкального мира»

Сегодня, 26 июня, прошла пресс-конференция, посвященная VI Международному юношескому конкурсу «Скрипка Севера». ИА SakhaLife цитирует его участников.

Директор автономного учреждения «Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии», президент конкурса Станислав Максимович Афанасенко:

В 1996 году, когда впервые провели Международные спортивные игры «Дети Азии», у меня возникла идея, почему бы параллельно со спортом не развивать духовное начало. Я озвучил ее Министерству культуры и духовного развития, оно пошло навстречу, и уже на следующий год был организован первый конкурс «Скрипка Севера».

Конкурс сразу получил широкий резонанс в мире и был принят в Ассоциацию музыкальных конкурсов России.

И вот уже в шестой раз, по традиции на следующий год после проведения МСИ «Дети Азии», проводится «Скрипка Севера». Это мощный стимул для развития Высшей школы музыки и всего скрипичного дела в республике. Это очень поднимает уровень наших музыкантов, когда невзирая на расстояния приезжают участвовать уже увешанные лаврами молодые музыканты. Но а

вторитет нашему конкурсу, конечно, придают не только участники, но и состав жюри. Председателем жюри конкурса на протяжении многих лет является Эдуард Грач, профессор Московской консерватории, народный артист СССР, признанный во всем мире корифей скрипичной игры. В состав членов жюри традиционно входят авторитетные педагоги и известные мастера музыкального искусства мира и Российской Федерации.