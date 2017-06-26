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Культура & Образование
26 июня 2017, 17:41
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Ковак Ролло: «Скрипка Севера» — конкурс, важный для всего музыкального мира»

Сегодня, 26 июня, прошла пресс-конференция, посвященная VI Международному юношескому конкурсу «Скрипка Севера». ИА SakhaLife цитирует его участников.

Директор автономного учреждения «Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии», президент конкурса Станислав Максимович Афанасенко:

В 1996 году, когда впервые провели Международные спортивные игры «Дети Азии», у меня возникла идея, почему бы параллельно со спортом не развивать духовное начало. Я озвучил ее Министерству культуры и духовного развития, оно пошло навстречу, и уже на следующий год был организован первый конкурс «Скрипка Севера».

Конкурс сразу получил широкий резонанс в мире и был принят в Ассоциацию музыкальных конкурсов России.

 

И вот уже в шестой раз, по традиции на следующий год после проведения МСИ «Дети Азии», проводится «Скрипка Севера». Это мощный стимул для развития Высшей школы музыки и всего скрипичного дела в республике. Это очень поднимает уровень наших музыкантов, когда невзирая на расстояния приезжают участвовать уже увешанные лаврами молодые музыканты. Но а

вторитет нашему конкурсу, конечно, придают не только участники, но и состав жюри. Председателем жюри конкурса на протяжении многих лет является Эдуард Грач, профессор Московской консерватории, народный артист СССР, признанный во всем мире корифей скрипичной игры. В состав членов жюри традиционно входят авторитетные педагоги и известные мастера музыкального искусства мира и Российской Федерации.

 

Президент, директор международной академии музыки и фестиваля в Туре (Франция), профессор Ковак Ролло:

Я рад, что через этот конкурс, через ваш ансамбль «Виртуозы Якутии» ваша школа и ваша республика становится известной во всем мире. Конкурс «Скрипка Севера» — серьезный конкурс и многие молодые музыканты и их педагоги со всего мира интересуются и желают в нем участвовать. Конечно, конкурсу придает вес участие в качестве председателя жюри конкурса Эдуарда Грача. Но главная важность заключается во вкладе, который вносит в развитие юных музыкантов этот конкурс. Я помню шестилетнего скрипача, которого я впервые увидел на этом конкурсе много лет назад и который с большим интересом приглядывался к своему инструменту. А сейчас это уже молодой человек, который является первой скрипкой ансамбля «Виртуозы Якутии». Я еще раз подчеркну, победа в этом конкурсе — серьезный показатель мастерства музыканта, «Скрипку Севера» нужно обязательно поддерживать и проводить, потому что это важно для всего остального музыкального мира.

 

Заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина:

Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» проводится в шестой раз и нацелен на привлечение большего внимания к республике известного музыкального сообщества мира и России, а также поддержания развития потенциала музыкально одаренных детей.

Особенностью проведения VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» стало проведение Международного музыкального фестиваля «Классика белых ночей», организованного Высшей школой музыки РС (Я) (Институт) им. В.А. Босикова при содействии Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Суорун Омоллоона и Государственной Филармонии Республики (Саха) Якутия им. Г.М. Кривошапко, который проходит с 08 июня по 03 июля 2017 года.

Программа фестиваля «Классика белых ночей» включает в себя концерты с участием известных музыкантов из Кореи, Китая, Германии, Австрии, международные мастер-классы. В рамках мероприятия состоится приезд и выступление выдающегося южнокорейского дирижера Ким Нан Се.

А на закрытие Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», которое состоится 02 июля 2017 года в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона, будет показан гала концерт с участием лауреатов и дипломантов МЮКСС и участников фестиваля «Классика белых ночей».

Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова» Вера Никифорова:

Из года в год состав музыкантов меняется, за годы проведения конкурса на якутской земле побывали скрипачи из разных стран – США, Великобритании, Франции, Италии, Китая, Южной Кореи, Болгарии, Монголии, Казахстана, Украины, Латвии и многих регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе примут участие 50 человек, куда входят участники, а также педагоги, концертмейстеры, переводчики и члены жюри. Хочу отметить, что в этом году будет очень интересно послушать именно старшую группу, поскольку там очень сильный состав участников.

 

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