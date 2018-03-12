Котельная АО «Полюс Алдан» лишает тепла жителей Нижнего Куранаха

Недопоставка тепловой энергии в паре от котельной п. Н-Куранах АО «Полюс Алдан» носит регулярный повторяющийся характер уже на протяжении пяти лет. В результате экономии страдают жители.

Чаще всего температура поставляемого от котельной АО «Полюс Алдан» пара ниже нормы на 10-15 градусов регистрируется в точке раздела балансовой принадлежности на центральном тепловом пункте (ЦТП-1). Из-за этого единая теплоснабжающая организация АО «Теплоэнергосервис» не имеет возможности выполнить обязательства по обеспечению горячим водо- и теплоснабжением потребителей, находящихся в зоне обслуживания ЦТП-1 (2 детских сада, школа №4, гимназия, Дом культуры, спортивный оздоровительный комплекс, 74 многоквартирных дома и 13 индивидуальных домов).

По информации директора Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис» Андрея Камшекина руководство филиала неоднократно сообщало АО «Полюс Алдан» о необходимости неукоснительного соблюдения режимов подачи тепловой энергии в паре с учетом температуры наружного воздуха. Недопоставка пара на ЦТП-1 ежесуточно фиксирует комиссия с периодичностью каждые три часа. При этом обязательно оформляется Акт о нарушении договорных обязательств и оценке эффективности работы тепловых энергоустановок. В состав комиссии входят представители теплоснабжающих организаций, потребителей и администрации поселка Н. Куранах.

В связи с создавшейся ситуацией и на основании постоянных претензий со стороны жителей Куранаха руководство АО «Теплоэнергосервис» обратилось к заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексею Колодезникову и министру ЖКХ и энергетики Данилу Саввинову с предложением создать выездную комиссию для изучения ситуации в поселке и принятия мер.

Сейчас в п. Н. Куранах работает комиссия с участием представителей республиканских Министерства ЖКХ и Ростехнадзора, прокуратуры Алданского района, местной власти, АО «Полюс Алдан» и АО «Теплоэнергосервис».

Итоги работы комиссии, выводы и принятые решения доведут до населения п. Н Куранах Аланского района Якутии через средства массовой информации.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.