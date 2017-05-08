АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
1
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.05.2017, 8:14
Общество
Александра
08.05.2017, 8:08
Республика
Якутское отделение ПФР: Подвиг навеки останется в памяти потомков!
08.05.2017, 8:00
Культура & Образование
«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера
08.05.2017, 7:05
Общество
Поздравление Федота Тумусова с Днем Победы
08.05.2017, 0:39
Общество
Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
07.05.2017, 23:35
Культура & Образование
Село Хатассы славится танцорами, певцами, артистами народного театра
07.05.2017, 21:17
Общество
Егор Борисов выступил перед участниками Крестного хода и молебна 
07.05.2017, 21:13
Культура & Образование
Народный хор «Ветераны Алдана»: Память в сердцах живых
07.05.2017, 21:06
Экономика
9 мая «Камелек» приглашает всех на горячий чай, оладьи и похлебку
07.05.2017, 21:01
Общество
Алмазэргиэнбанк бережно хранит память о Великой Отечественной Войне
07.05.2017, 15:26
Происшествия
На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова
07.05.2017, 15:20
Культура & Образование
Лучший дар страны детям — хороший учитель…
07.05.2017, 11:50
Общество
Связисты ЛОРП: В ногу с современными требованиями!
07.05.2017, 11:32
Общество
Эксклюзив
Благотворительный концерт ветеранам подарили продюсер Шадрин и клуб Ротари
07.05.2017, 11:02
Общество
В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы
07.05.2017, 10:49
Столица
7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы
07.05.2017, 10:44
Культура & Образование
Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы
07.05.2017, 10:36
Красота & Здоровье
Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки
07.05.2017, 10:31
Столица
В Губинском округе Якутска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2017, 10:28
Столица
Год добра: ночные волки стали участниками акции «Папа может, сын поможет!»
07.05.2017, 10:23
Столица
В Якутске провели бесплатные экскурсии для ветеранов Табаги
07.05.2017, 10:15
Общество
Сегодня день рождения журналистов и предпринимателя
07.05.2017, 10:11
Происшествия
В Якутии за сутки сгорело два дома, баня и стог сена
06.05.2017, 23:07
Столица
В Год добра в Якутске стартовала акция «Добрый журналист»
06.05.2017, 21:56
Политика
Издан Указ Ил Дархана, направленный на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения
06.05.2017, 21:43
Общество
Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень
06.05.2017, 21:30
Столица
В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества
06.05.2017, 16:37
Культура & Образование
Состоялось первое заседание Общественного Совета при Минобрнауки Якутии
06.05.2017, 15:27
Политика
Егор Борисов встретился с министром финансов России
06.05.2017, 13:35
Культура & Образование
Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!
06.05.2017, 12:48
Происшествия
Река Лена на территории Якутии вскрылась на 5 суток раньше
06.05.2017, 12:42
Общество
Новые имена воинов из Якутии увековечат на Ржевской земле
06.05.2017, 12:27
Происшествия
МЧС: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
06.05.2017, 12:21
Спорт
Программа Республиканских скачек на 9 мая
06.05.2017, 12:12
Культура & Образование
Анонс
Премьера в Саха театре! Спектакль «Таптал долгунугар уйдаран»
06.05.2017, 9:56
Общество
Предприниматели Якутска оказали помощь ветеранам продуктовыми наборами
06.05.2017, 9:50
Экология
Медвежий патруль в Якутии
06.05.2017, 9:02
Происшествия
В Якутии пожарные спасли дом, магазин и гараж
06.05.2017, 8:57
Общество
Сегодня день рождения главы, поэта и организатора ЖКХ
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
05.05.2017, 23:26
Общество
Сотрудники «Сахатранснефтегаза» прошли обучение по гражданской обороне 
05.05.2017, 23:19
Спорт
Соревнования по футболу среди школьных команд на базе Центра «Сосновый бор»
05.05.2017, 23:07
Культура & Образование
Владимир Егоров выступил на круглом столе по физике
05.05.2017, 23:00
Республика
ЛОРП: Дневник навигации-2017
05.05.2017, 20:32
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии поздравляет с Международным днем акушерки
05.05.2017, 18:23
Республика
Единая Россия приглашает сделать шаг к своему здоровью
05.05.2017, 18:17
Культура & Образование
Андрей Борисов о Золотых масках и своих мечтах
05.05.2017, 18:07
Общество
Столкнулись с бытовыми проблемами? Мы научим вас, как правильно их решить!
05.05.2017, 18:04
Красота & Здоровье
Для детей педиатр, для пожилых — гериатр!
05.05.2017, 17:56
Общество
Есть такая профессия – Родину защищать!
05.05.2017, 17:55
Политика
Резонанс
Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России
05.05.2017, 17:46
Культура & Образование
Встреча ветеранов профобразования с руководством Минобрнауки
05.05.2017, 17:18
Республика
МЧС России: неустойчивая погода влияет на оперативную обстановку
05.05.2017, 17:09
Спорт
9 мая в Якутске стартует сезон скачек
05.05.2017, 16:47
Путешествия
«Tour lux»: Горящий тур в Доминикана
05.05.2017, 16:40
Общество
О сроках доставки пенсий в праздничные и выходные дни в мае месяце 2017г.
05.05.2017, 16:38
Республика
МинЖКХ ответило Олекминскогму депутату по вопросу финансирования субсидии
05.05.2017, 16:23
Красота & Здоровье
Депутат и врач поздравляет с Международным днем акушерки
05.05.2017, 16:21
Финансы
Республиканские 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» будут приватизированы до конца года
05.05.2017, 16:14
Происшествия
В центре Якутска произошло столкновение авто и мототранспорта
05.05.2017, 15:49
Республика
«Стерх-Сахамедстрах»: с Днем Великой Победы!
05.05.2017, 15:45
Культура & Образование
Обсуждено внедрение Регионального стандарта в Якутии
05.05.2017, 15:31
Культура & Образование
Позитив
Триумф якутских пенсионеров на международной танцплощадке
05.05.2017, 15:19
Происшествия
Виноваты взрослые: в ДТП пострадали 2 ребенка
05.05.2017, 15:12
Республика
Энергетики поздравляют якутян с Днем Победы!
05.05.2017, 15:06
Культура & Образование
Якутскому ТЮЗУ — 25 лет!
05.05.2017, 14:52
Красота & Здоровье
ЯРОД: новая ветвь методической помощи ЦРБ
05.05.2017, 14:35
Культура & Образование
Феодосия Габышева: такие учителя, как Михаил Алексеев, приходят в мир с особой миссией
05.05.2017, 12:52
Экология
В Якутии идет подготовка к завозу овцебыков
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 12:29
Финансы
Как ЭЦП сократит расходы при государственной регистрации юрлица и ИП
05.05.2017, 12:26
Финансы
S7 и Алмазэргиэнбанк выпустили кобрендинговую карту
Архив новостей
Культура & Образование
8 мая 2017, 8:00
37

«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера

«Для мысли самым страшным врагом является прошлое»

Рене Декарт

Во второй декаде мая, якутскому зрителю посчастливится увидеть на широких экранах явление, становящееся не частым гостем для местного кинозрителя — авторским кино, причем родом из Амгинского улуса! СМИ уже не раз сообщали о пятикратных победах на значимых кинофестивалях, в том числе за рубежом, благодаря бескорыстным трудам Сарданы Саввиной. Авторский фильм Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» в пору включить и в анналы «визуальной антропологии Севера». Ему удалось классно использовать прием оттенения художественной реальности «документальной хроникой» (событие свадьбы Игната), которая, как ей следовало, оказалась механизмом полного погружения в художественную форму. Автор по ходу фильма умело воспользовался и эстетикой кино для формирования настроения кинокартины. Удачное стечение обстоятельств или провидение, но ему подвернулись такие точные типажи, сыгранные Алексеем Устиновым, Николаем Солдатовым, Михаилом Лазаревым и Радиславом-Кудай Захаровым, что это просто обезоруживает и поражает. На днях мы узнали, что главный герой, сыгранный А. Устиновым, на одном из последних фестивалей получил отдельный приз.

Фильм немного задержался на выходе. Снятый в 2014 году, он «пролежал» почти два года. Зритель уже успел свыкнуться с мыслью качественного регионального кинематографа, который продемонстрировали нам последние 2 года. Выйдя фильм чуть раньше, мы бы испытали гораздо больше впечатлений и реакция со стороны киноаудитории была бы иной. И все же, фестивальная история фильма и его побед поражает! Что же могло зацепить в этом фильме привередливое жюри? Нам представляется, что «якутский кинобум» имеет своим движителем непереваренное и непроделанное культурой. Оно копилось с 90-х, если брать обращение к некоторым современным темам и сюжетам в местном кинематографе. Оно нарастало как айсберг и в более продолжительном временном диапазоне, имея своим основанием решение бытийных задач, соразмерных понятиям «этнокультура» и «национальная идентичность» и даже «просвещение», понимаемое состоянием нации мыслить самостоятельно. Киноформа стала новой синтетической площадкой для выявления ниш и возможностей культуры саморазвития. Завтра может появиться что-то другое, — новая форма выражения мысли посредством искусства, например, литература, сегодня лидирует кино!

Классическими образцами самовыражения для народов Севера стали кроме прозы и поэзии драматический театр, затем живопись и графика, музыкальное искусство, хореография. Пришел черед максимально синтетичной формы — кинематографа, вобравшего в себя все перечисленное. Это стало фактом нашей с вами истории. Культура — не просто извечные формы воспроизводства человеческого, это размышление об этом.

В фильме убедительно сыграли все. Я был поражен. Чувствовалась неискусственность продукта, а сама кинореальность получилась «незаэкранная», каковая сквозит при просмотрах многих фильмов. Реальность без прикрас, строгость и даже визуальная скупость графичных ландшафтов, домов, их интерьеров, самих актеров подкупает эффектом символической выразительности. Удивительно четко прочувствованный темпоритм действия, поддержанный нетривиальными и вместе с тем форматными диалогами, раскрывает качественную проработку этих вопросов сценаристом-режиссером. Разговорная линия героев для непростой психологической драмы вовсе не напрягает, а помогает зрителю.

В пору удивляться всему этому, зная о том, что авторы и герои картины самодеятельные инициативные селяне из Амгинского улуса. Эстетика киноформы выдержана максимально, несмотря на некоторые мелкие шероховатости в качестве отдельных озвученных кадров. Нет предсказуемости события в сюжетной линии, и это интригует зрителя.

Подчеркнем, что автору удался выход на нереализованную в полной мере якутским кинематографом тему воспринятости обществом веры. Тема получила колоритное звучание в фильме, ибо верующим становится человек-язычник, исконная культура которого уходит в дохристианские мифологические пласты. Этот момент заслуживает похвалы. Тема нова, актуальна, тем более, что подана она искренне, без готовых авторских суждений и решений по этому поводу. Это всегда продуктивнее для зрителя, чем навязанная автором позиция по данному вопросу. Одним словом, создан учебник местной живой психологии, реализованный средствами кино – лаконичный, без надрыва, затягивающий зрителя для его прочтения.

Субъективные параллели, которые проскальзывали в сознании зрителя стали такими. Вспомнился «Старик» Никиты Аржакова, архаическая скупость мимики и жестов, востребованная Алексеем Балабановым в его образах, сыгранных Михаилом Скрябиным, а также графика якутского художника Алексея Евстафьева, и даже потом в сознании промелькнули настроения фильмов Звягинцева.

Аплодисменты, с предпоказа прозвучавшие после фильма, были нагружены пережитым, это не были аплодисменты удовольствия «себе-любимому» зрителю. Фильм получился для нашего думанья и аплодисменты после премьеры были нагружены этим. В кинокартине несколько раз использована повествовательная недосказанность и философская метафоричность, не дающая покоя сознанию после просмотра. Каждый по-своему решает, что означало то или иное событие в картине, например, поиски жеребенка, переданный нож, сожженная в конце рубашка. Мысль — это продукт и главная задача любого произведения искусства. «Костер на ветру» без сомнения фестивальная работа, еще одна из вех становления киноискусства региона. Не знаем, под какие кинообразы создавался оригинал сценария, но то, что он изначально был написан на русском языке, а затем переведен на якутский, стало понятно из интервью автора. Может перевод на якутский язык позволил уйти от излишнего монокультурного диапазона, вычленив универсальную суть идеи фильма? Может быть, приведенная цитата из творчества Декарта поможет объяснить интересный феномен появления такого кинофильма. Другими словами, надо отказаться от своего культурного фона, перейти в межкультурное пограничье и оттуда посмотреть на самих себя. Прием оказывается продуктивным и в последнее время использован местными режиссерами, например в известной фестивальной работе Сергея Потапов «Дьөһөгөй Айыы». Он уже работал у Степана Бурнашева в «Атын олох» через сюжет, работает и здесь в режиме модуляции своеобразного кросскультурного диалога, реализованного темой феномена веры и автора с самим собой.

Фильм стоит посмотреть. Это коллекционная жемчужина в ряду фильмов якутского кинематографа.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Дмитрий Давыдов

Оператор: Иван Семенов
Композитор: Моисей Кобяков

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Алексей Пудов.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
08.05.2017

Александра

Экономика
07.05.2017

9 мая «Камелек» приглашает всех на горячий чай, оладьи и похлебку

Культура & Образование
07.05.2017

Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы

Красота & Здоровье
07.05.2017

Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки

Общество
06.05.2017

Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень

Столица
06.05.2017

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества

Культура & Образование
06.05.2017

Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!

Спорт
06.05.2017

Программа Республиканских скачек на 9 мая