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Политика
11 мая 2017, 15:16
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«Космическая глупость пиарщика»: политики объяснили налог на малодетность

Автор идеи Юрий Крупнов не нашел поддержки ни в Думе, ни в Совфеде

Российские политики практически единодушно раскритиковали идею ввести в России налог на малодетность: о соответствующем законопроекте директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия КРУПНОВА сегодня сообщили «Известия».

Документ, направленный президенту РФ, помимо предложений о различных мерах поддержки многодетных семей, в том числе предполагающих создание для них специальных «городков демографического будущего», содержал в себе идею ввести отдельный налог на семьи без детей или с одним ребенком, которым завести детей не препятствуют медицинские противопоказания.

Идея, однако, не нашла поддержки ни в Госдуме, ни в Совете Федерации. Так, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА, представляющая «Единую Россию», заявила, что подобный налог нецелесообразен, а в поддержке нуждаются как многодетные, так и молодые семьи, у которых пока лишь один ребенок.

Более резко высказался представитель «Справедливой России» Федот ТУМУСОВ, занимающий пост первого заместителя комитета по охране здоровья. По его мнению, Крупнов составил документ «космического масштаба и космической же глупости», причем законопроект не имеет шансов на реализацию из-за отсутствия экономического обоснования.

При этом Тумусов признал здравой идею поддержки матерей, воспитывающих детей дома, однако отметил, что подобные законопроекты лишь дискредитируют ее (Крупнов предлагал в том числе включать уход за ребенком в трудовой стаж).

«Так что не бойтесь налога на малодетность — это нереализуемая глупость. Бойтесь пиарщиков — они куда опаснее», — заключил Тумусов.

С ним согласилась и сенатор от Омской области Елена МИЗУЛИНА, по мнению которой, единственное рациональное зерно законопроекта заключается в поддержке семей, тогда как дискриминация недопустима.

Добавим, что журналист Александр ПЛЮЩЕВ в своем телеграм-канале охарактеризовал автора законопроекта как «дутого общественника из разряда «И всюду меня ждут, и везде я в президиуме». Он отметил, что «статье Википедии о нем, в разделе «Критика» говорится именно про демографию: «Подвергался критике известным российским демографическим интернет-журналом Демоскоп Weekly за некомпетентность в демографических вопросах, в частности за то, что предлагал силовым ведомствам заняться демографическими проблемами и провести «расследование того, кто именно и для каких целей организовал операцию с условным названием «Мигранты спасут Россию».

Плющев призвал не помогать Крупнову в пиар-раскрутке обсуждением его инициатив.

Алексей ОБУХОВ, «Московский комсомолец».

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Источник: http://www.mk.ru/politics/2017/05/10/kosmicheskaya-glupost-piarshhika-politiki-obyasnili-nalog-na-malodetnost.html
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