«Косметический ремонт» от компании Прометей+

С наступлением теплой погоды в нашем доме по адресу ул. Октябрьская 27/4 , управляющая компания ООО «Прометей+», наконец, начала делать косметический ремонт подъездов.

Для начала нам сделали входную дверь.

Сейчас делают ремонт внутри подъезда, но ремонту подлежат только лестничные переходы, т.к. это общая собственность. У нас дом, так называемой, 112 серии. Общие же коридоры, ведущие к квартирам жильцов, ремонтироваться не будут… Потому что они, по утверждению УК Прометей, является частной собственностью жильцов, хотя в них расположены подходы к электрощитам и двери к бойлерным.

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Бригада рабочих, ремонтирующих подъезд, подтвердила, что у них договор на ремонт только лестничных переходов.

Сборы на общедомовые нужды Прометей взимает ежемесячно, но игнорирует обязанность по косметическому ремонту подъездов, то есть, как бы ремонтирует, но не все. Только то, что удобно. Раньше в нашем доме управляющая компания ремонтировала все коридоры. Ремонтировались лестничные пролеты и коридоры к квартирам в доме.

Может это была другая УК? Или Прометей нашел хороший способ сэкономить на ремонте? Ведь это очень удобно и выгодно для управляющей компании, объявили ремонт коридоров в домах 112 серии заботой жильцов и ПРОФИТ!! Ведь домов этой серии довольно много.