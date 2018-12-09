Коррупция в России

Противодействие коррупции является общегосударственной задачей и ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и судебной власти, в первую очередь на правоохранительные органы.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности.

В результате принятых мер подразделениями ЭБиПК территориальных органов МВД России в январе-октябре 2018 года выявлено 69,3 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, из которых 22,7 тыс. совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб. С начала года предварительно расследовано 39,9 тыс. преступлений данной категории. Уголовные дела и материалы о 31,8 тыс. преступлений направлены в суд.

Из общего количества преступлений 3,7 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, а 4,9 тыс. – организованной группой либо преступным сообществом. Выявлено 15,2 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 7,7 тыс. преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них 3,3 тыс. фактов взяточничества, в том числе по ст. 290 (Получение взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – 1,9 тыс., ст. 291 (Дача взятки) УК РФ – 1,4 тыс., ст. 2911 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ – 360.

Организован и реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности и установление имущества, на которое судами может быть наложен арест или применены конфискационные санкции.

В течение года особое внимание уделялось выявлению наиболее значимых преступлений, совершаемых высокопоставленными должностными лицами.

В апреле текущего года задержаны два народных депутата Государственного Собрания Республики Саха (Якутия), подозреваемые в получении взятки. В отношении подозреваемых Следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 290 УК РФ.

В настоящее время продолжается проведение комплекса мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, совершенными должностными лицами в крупном и особо крупном размерах, а также высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.