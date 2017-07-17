Коррупция: В ЧОПы без уведомлений принимают бывших сотрудников органов внутренних дел

По постановлениям прокуратуры г. Якутска работодатели оштрафованы за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура города Якутска Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности лиц, ранее замещавших должности федеральной государственной службы.

Установлено, что в частные охранные предприятия «Гард» и «Орлан», а также ООО «Агентство по защите прав потребителей», АО «Алмазы Анабара» приняты на работу сотрудники, ранее проходившие службу в органах внутренних дел.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» указанные организации не сообщили в установленный законом 10-дневный срок бывшему работодателю о приеме их на работу.

Прокуратура г. Якутска возбудила в связи с этим в отношении юридических лиц, дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав названных лиц виновными в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 400 тыс. рублей.