Коротко о погоде

В Якутске сегодня без осадков, ветер западный 2-5 м/с, температура ночью -27-29, днем -12-14° comments powered by HyperComments Источник: http://www.ykuthydromet.ru/index.html

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