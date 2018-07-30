Коротко о погоде

Сегодня, 30 июля в столице днем пройдет дождь, возможна гроза, ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с, температура +19+21
Источник: http://ykuthydromet.ru/
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Сегодня, 30 июля в столице днем пройдет дождь, возможна гроза, ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с, температура +19+21
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