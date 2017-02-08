Король не уходит насовсем

Участник Олимпийских игр, чемпион Азии по вольной борьбе Леонид СПИРИДОНОВ завершил спортивную карьеру. Торжественная церемония проводов якутского борца прошла во время турнира «Ханалас хапсагайа», который состоялся в Покровске 4-5 февраля.

Напомним, Леонид Спиридонов недавно был назначен первым заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства.

Титулованный якутский борец не выступал на протяжении трех лет, но в прошлом году вернулся — в последний раз вышел на ковер чемпионата Якутии памяти Николая Тарского в Намском улусе, где завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг.

«Это официальные проводы, признаться, сам не собирался их устраивать, но земляки настояли, не смог им отказать. На самом деле, планирую участвовать в турнирах по хаспагаю. Возможно, буду бороться на Играх Манчаары в Верхневилюйске. В общем, у меня нет мыслей, что могу окончательно оставить ковер», — сообщил Спиридонов.

Участника Олимпийских игр поздравили руководители ведомств и земляки. По словам первого вице-спикера Ил Тумэна Анатолия ДОБРЯНЦЕВА, Леонид Спиридонов своими победами принес много радости якутскому народу. Его достижения стали стимулом для молодых спортсменов.

«Леонид Спиридонов долгие годы выступал на международном ковре, защищая флаг Казахстана. Но для нас он оставался якутским борцом. Мы вместе радовались его высоким достижениям. Этот человек дал большой толчок развитию вольной борьбы в республике», — отметил Добрянцев.

Леонид Спиридонов родился в Хангаласском улусе. Первая его крупная победа случилась на Играх «Дети Азии» в 1996 году. Позже он завоевал серебряную медаль первенства мира, стал победителем всемирной Универсиады и чемпионата Азии, бронзовым призером чемпионата мира и Азиатских игр. Участвовал в Олимпийских играх в Афинах и Пекине.