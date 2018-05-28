Коробка храбрости: Пусть сердца будут открыты для добрых дел

Вы не замечали: когда ребенку страшно, он берет с собой любимую игрушку? Наверное, так легче пережить страх, одиночество, боль…

В ожоговом отделении Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи получают лечение дети с самыми тяжелыми ранами – ожогами и обморожениями. Врачи делают все, чтобы спасти их.

Маленький человек переживает тяжелую операцию, часто не одну,и больничная палата становится ему на время домом.

Уколы, перевязки, другие болезненные процедуры переносятся даже взрослым человеком тяжело. А тут ребенок…

Понимая это,сотрудники больницы решили собрать игрушки, книжки для маленьких пациентов ожогового отделения.

Благодаря акции «Коробка храбрости», которая идет в нашей республике по инициативе страховой компании «Сахамедстпрах», в ожоговом отделении больницы сегодня появится коробка, из которой, идя на процедуру, ребенок сможет выбрать себе игрушку или книжку, которая станет ему другом в самое трудное для него время, а, может быть, и на всю жизнь.

С ней он будет смелее ходить на уколы и перевязки, сжимая ее в руках, он будет чувствовать, что держит за руку кого-то очень близкого и родного, а засыпая, будет класть ее рядом, с ней ему легче будет пережить боль.

Конечно, запас игрушек нужно будет время от времени пополнять, поскольку игрушки будут уходить с детьми к ним домой (друзей же не бросают!), и контейнер с надписью «Коробка храбрости» время от временибудет появляться в коридоре главного корпуса больницы.

P.S. Такие же коробки храбрости в эти дни появятся и в других больницах, и вы тоже сможете принести и положить туда игрушки для больных детишек.

Будем вместе, и пусть наши сердца будут открыты для добрых дел!