«Коробка храбрости» ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах», добровольческая организация «Сахам Сирэ» и Информационно-развлекательный портал Ykt.Ru приглашает всех неравнодушных принять участие в акции «Коробка храбрости».

Нет ничего хуже, когда болеет ребенок… Особенно, когда недуг требует длительного и серьезного лечения… С этим согласятся все родители. Для того, чтобы хоть как-то облегчить испытания, которые приходится выдерживать детям, была придумана «Коробка храбрости».

Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» и добровольческая организация «Сахам Сирэ» проводят эту акцию уже в третий раз. Первый сбор игрушек начался прошлой весной и так же бы приурочен к 1 июня. Вторая «Коробка храбрости» стартовала накануне Нового года. За это время значительно расширилась география акции, количество якутян и трудовых коллективов, принявших участие в акции. Организаторы надеются, что и на этот раз жители Якутии поддержат благое дело, чтобы в больницы республики чаще озарялись детскими улыбками.

Что такое «Коробка храбрости»? Эти ящики устанавливают в процедурных кабинетах больниц. Из коробки, наполненной игрушками, маленькие пациенты получают свое вознаграждение за прохождение болезненных процедур.

В эти ящики мы собираем игрушки, которые будут переданы в Национальный центр медицины, НПЦ «Фтизиатрия» и центральных больниц 19 районов и улусов.

Что МОЖНО:

новые игрушки, развивающие игры, канцелярия (фломастеры, карандаши и др.).

Что НЕЛЬЗЯ:

мягкие, стеклянные бьющиеся игрушки, острые непрочные или с большим количеством мелких деталей игрушки.

Сбор ведется в офисах Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» по адресам:

г. Якутск — ул. Орджоникидзе, 50, график работы: будни с 9:00 до 20:00, без обеда; ул. Курашова, 44а, график работы: будни с 9:00 до 18:00, без обеда;

ул. Лермонтова,152, график работы: будни с 9:00 до 19:00, без обеда;

г. Алдан, ул. Дзержинского, 20, каб.1

п. Чокурдах, ул. Котенко,2

с. Амга, ул. Партизанская, 63

п.Тикси, ул. Морская, 25 (детская поликлиника)

п. Зырянка, ул. Водников, 14

с. Бердигестях, ул. Советская, 52

с. Жиганск, ул. Аммосова, 7, каб. 4

п. Сангар, ул. Ленина, 49, каб, 24-25

г. Ленск, ул. Ленина, 64, каб.16

с. Майя, ул. Советская, 2Б

г. Мирный, ул. Тихонова, 3

с. Намцы, ул. Степана Платонова, 14

п. Черский, ул. Котельникова, 18

г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 202 (2 этаж)

г. Олекминск, ул. Ольминского, 14а

г. Среднеколымск, ул. Николаева, 9а

п. Хандыга, ул. Кычкина, 3

с. Борогонцы, ул. Ленина, 27

г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 18, каб. 15

с. Чурапча, ул. Ленина, 30

График работы: будни с 10:00 до 18:00.

На месте сбора вы можете сделать фото и выложить их в сеть, чтобы об акции узнали как можно больше людей. Отмечайте свои фото хэштэгами акции: #коробкахрабрости, #лечатнетольколекарства, #добро, #добровольцы, #волонтеры, #дети, #здоровье, #Стерх-Сахамедстрах, #Сахамсирэ, #Стерх, #Сахамедстрах, #страхование.

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.