«Коробка храбрости» дошла до детей

В праздничные святочные дни Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» подвела окончательные итоги акции «Коробка храбрости». Все игрушки, сбор которых начат накануне Нового Года дошли до своих адресатов – детей, получающих длительное лечение в больницах республики.

Добрые дела объединяют

Совместные добрые дела объединяют все больше якутян. Сотрудники Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» не раз поддерживали инициативы общественников. Начатая два года назад акция по сбору игрушек для детей, получающих длительное стационарное лечение совместными силами страховщиков и Добровольческой организации «Сахам Сирэ» получила продолжение. Как и в предыдущие разы «Коробку храбрости» поддержали коллективы обеих компаний. Ведь, по твердому убеждению сотрудников «Стерх-Сахамедстрах» добрые дела объединяют коллективы, чувство сопричастности к общему делу сближает.

«Коробку» пополняли даже первоклассники

Накануне новогодних праздников Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» и «Сахам Сирэ» объявили сбор игрушек для «Коробки храбрости» среди населения. Предназначение игрушек особенное. Их получают маленькие пациенты, получающие длительное лечение в условиях стационара, к примеру, отделения онкогематологии, в качестве вознаграждения за прохождение непростых, почти всегда болезненных, процедур. Горожане принесли 250 игрушек для маленьких храбрецов. Организаторы благодарят каждого, кто откликнулся, особенно тех, кто организовал сбор среди друзей и коллег.

Глубоко трогательно участие в акции маленьких детей. Так, ученики 1 «в» класса школы №23 собрали два пакета тетрадей, альбомов для рисования, блокнотов и других канцелярских товаров. Перед самым Новым годом ребята отправили своего товарища Косимзоду Тимура в центральный офис компании «Сахамедстрах». Сбор подарков организовал родительский комитет класса во главе с председателем Еленой Гурьевой и Ольгой Косимзода.

Организаторы акции также благодарят неравнодушных медиаперсон, поддержавших акцию. Так, в «Коробку храбрости» одними из первых игрушки положили главный архитектор г. Якутска Ирина Алексеева, известный режиссер Сергей Потапов и председатель РООИ «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев.

В Старый Новый год организаторы стали добрыми волшебниками. В течение двух дней они развозили собранные подарки для маленьких пациентов НПЦ «Фтизиатрия» и Национального центра медицины. В последнем организаторы устроили праздничное представление. В атриуме «Солнечный город» аниматор доброволец Анжелика Джуалова в образе пирата провела веселые игры и конкурсы, в которых дети приняли активное участие.

«Коробка» стала больше

В этот раз организаторы расширили географию «Коробки храбрости»: сбор игрушек был объявлен для детей, получающих лечение в больницах Алданского, Намского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов. Жители этих районов живо поддержали акцию. Разнообразные игрушки и канцелярские принадлежности в коробки, расположенные в офисах Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» положили сотни человек. Не остались в стороне и предприятия. Среди наиболее отличившихся – АО «АК «Железные дороги Якутии», профсоюзная организация Алданской ЦРБ, Намский педагогический колледж, профсоюз работников ЖКХ Намского улуса, детский сад «Кэскил» с. Хатырык Намского улуса, Ленский наслег Намского улуса, Намская центральная районная больница, «Намкоммунтеплоэнерго», Администрации с. Петровка и с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, женсовет МО «Нерюктяйинский наслег Мегино-Кангаласского улуса, 8 «в» класс МСОШ №1 им. В.П. Ларионова и многие-многие другие. В улусах и районах подарки были вручены в последние дни 2016 года.

Так, праздник детства вновь объединил разных людей и разные организации, общая идея воплотилась благодаря совместным усилиям. Организаторы уверены, что добрая традиция непременно найдет свое продолжение.