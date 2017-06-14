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«Коробка храбрости»-3: Добро побеждает. Акцию поддержала вся Якутия

Накануне Дня России дети, получающие лечение в Педиатрическом центре Национального центра медицины, получили игрушки, собранные в рамках акции «Коробка храбрости». Проект, организованный Страховой группой «Стерх-Сахамедстрах» и добровольческой организацией «Сахам Сирэ» в третий раз получил широкую поддержку во всей республике.

«Коробка храбрости» – это ящики, установленные в процедурных кабинетах больниц, где дети получают длительное лечение. Из них маленькие пациенты получают свое вознаграждение за прохождение болезненных процедур. Первый сбор игрушек начался прошлой весной и так же бы приурочен к 1 июня. Вторая «Коробка храбрости» стартовала накануне Нового года. Кроме Якутска «Коробка храбрости» была организована во многих районах и улусах. Также акцию в этот раз поддержал Информационно-развлекательный портал Ykt.Ru.

Как и в минувшем году праздник в атриуме «Солнечный город» не обошелся без сюрпризов: игры, развлечения, анимированные представления. Гвоздем программы, как и предыдущий раз, стало эффектное появление супер-героев. Два Человека паука, Женщина-кошка, Бэтмен и целая команда охотников за приведениями спустились к ребятишкам прямо со стеклянной крыши атриума. Сколько эмоций, восхищения и радости вызвал ожидаемый, но такой необычный сюрприз и у детишек, и у взрослых! А внизу их ждал суперзлодей Зефирка, стремящийся похитить игрушки. Как всегда, добро победило, — антигерой повержен и вернул игрушки.

В роли любимцев детворы – представители добровольческой организации «Сахам Сирэ», руководителем которой является Андрей Дьяконов. «Идея появилась 3 года назад на 1 июня, мы организовали спуск супер-героев с крыши Медцентра. Изначально возникла идея о помывке стеклянного потолка атриума «Солнечный город». Затем она переросла в проект со сбором игрушек и представлением для ребятишек, получающим лечение в Медцентре. Думаю, положительные эмоции очень важны в процессе лечения. Надеемся, мы и в этот раз сумели создать атмосферу праздника, совершить небольшое чудо и оставить приятное воспоминание о встрече с героями», — говорит он.

От имени организаторов мероприятия пожелать маленьким пациентам мужества и скорейшего выздоровления пришли заместитель директора Департамента страхования по розничному страхованию АО РСК «Стерх» Мария Баишева, заместитель начальника отдела корпоративного страхования Департамента страхования АО РСК «Стерх» Александр Москвитин и начальник организационного отдела АО СМК «Сахамедстрах» Марина Петрова. Также они выразили огромную благодарность и человеческое спасибо всем, кто принял участие в благотворительной акции. «Особенно радует, что акцию поддержали многие тысячи якутян, благодаря которым нам удалось собрать огромное количество игрушек, книг и канцтоваров. Все эти подарки обязательно дойдут до маленьких адресатов», — подчеркнули они.

Педиатрический центр – это самое крупное детское специализированное учреждение в Дальневосточном округе, в котором действуют 14 специализированных отделений, 312 стационарных коек для медицинской помощи пациентам от 0 до 16 лет. За год здесь проводится более четырех тысяч операций маленьким якутянам со всех уголков республики. Многие из них впервые оказались одни вдалеке от родного дома и родителей.

Старший педагог Педиатрического центра НЦМ Валентина Петрова отмечает, что больному ребенку нужно не только лечение, но и музыка, творчество, сказки – все это благотворно влияет на состояние ребенка и дети быстрее выздоравливает. Особенно важен подобный положительный фон для ребятишек, получающих лечение без родных.

Идеей «Коробки храбрости», практикуемой по всему миру, прониклись тысячи якутян и десятки трудовых коллективов. Добровольцы, присоединившиеся к акции Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» и «Сахам Сирэ» организовали сбор игрушек в 18 улусах и районах. Маленькие пациенты  14 центральных районных больниц в Алданском, Аллаиховском, Амгинском, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Среднеколымском, Томпонском,  Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском муниципальных образованиях уже получили свои подарки.

Наибольший размах это движение приняло в Нюрбинском районе, где было собрано порядка 400 игрушек. В акции приняли участие 16 организаций: Администрация МО «Город Нюрба», АЛРОСА-Нюрба, МФЦ «Мои документы», Нюрбинское ЦРБ, ПАО «Сбербанк», ОГПС-26 по МР «Нюрбинский район», ученики 8 «А» класса МБОУ НТЛ, ученики 2а класса МБОУ НСОШ-1, МКУ «Управление образования Нюрбинского района», АК «Якутскэнерго», НУМО «Энергосбыт», ОМВД России по Нюрбинскому району, магазин «Азбука вкуса»; Нюрбинский лесхоз «Управление лесного хозяйства», семья Герасимовых. Собранные здесь игрушки, книги и канцтовары переданы в ГКУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», ГКУ РС(Я) Нюрбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Арчы» и в детское стационарное отделение НЦРБ.

В скором времени другая часть игрушек, собранных для «Коробки храбрости», будет передана детям, получающим длительное и серьезное стационарное лечение в НПЦ «Фтизиатрия» и четырех центральных районных больницах республики.

 

 

Список участников акции «Коробка храбрости» июнь 2017 г.

и учреждений, в которые переданы игрушки:

 

Алданский район — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Аллаиховский улус — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Амгинский улус – игрушки, собранные Управлением соцзащиты, 4 класс СОШ №1 (младшее звено), переданы в детское отделение ЦРБ.

Жиганский национальный эвенкийский район — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Кобяйский улус — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ и социальный приют.

Ленский район – игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Намский улус — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Нюрбинский район – собрано 366 игрушек, 16 организаций: Администрация МО «Город Нюрба», АЛРОСА-Нюрба, МФЦ «Мои документы», Нюрбинское ЦРБ, ПАО «Сбербанк», ОГПС-26 по МР «Нюрбинский район», ученики 8 «А» класса МБОУ НТЛ, ученики 2а класса МБОУ НСОШ-1, МКУ «Управление образования Нюрбинского района», АК «Якутскэнерго», НУМО «Энергосбыт», ОМВД России по Нюрбинскому району, магазин «Азбука вкуса»; Нюрбинский лесхоз «Управление лесного хозяйства», семья Герасимовых. Собранные здесь игрушки, книги и канцтовары переданы в ГКУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», ГКУ РС(Я) Нюрбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Арчы» и в детское стационарное отделение НЦРБ.

Олекминский район – игрушки, собранные Олекминской СОШ, переданы в детское отделение ЦРБ и Олекминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Среднеколымский улус — игрушки переданы в детское отделение ЦРБ.

Томпонский район – игрушки, собранные Налоговой инспекций, Томпонской многопрофильной гимназией, отделением Пенсионного фонда и коллективом ЦРБ, переданы в детское отделение ЦРБ.

Усть-Алданский улус –игрушки, собранные МБЦБС и «Центром занятости», переданы в детское отделение ЦРБ.

Хангаласский улус – игрушки, собранные «Завод базальтовых материалов», переданы в детское отделение ЦРБ.

Чурапчинский улус — игрушки, собранные Управлениями соцзащиты и культуры МО «Чурапчинский улус», переданы в детское отделение ЦРБ.

 

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.

 

 

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Источник: Пресс-служба Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах».
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