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2 августа 2018, 13:00
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Корейские ученые посетили Полюс Холода

На выходных Усть-Неру посетила по пути следования в Магадан научная делегация из г. Сеула Южной Кореи под названием «Колымская экспедиция».

В состав группы вошли профессора Института российских исследований и Корейского морского института. Руководителем «Колымской экспедиции» является директор Института российских исследований, президент Ассоциации «Корея-Саха» Канг Дуксу. Группу учёных сопровождала Варвара Белолюбская, профессор кафедры северной филологии Института языков и культур  народов Северо-Востока РФ, член Союза писателей, кандидат филологических наук.

Как утверждает руководитель экспедиции, исследователи направляются в г. Магадан, но по пути решили посетить райцентр Оймяконского района, который находится «посередине» федеральной автомобильной дороги «Колыма». Цель учёных — сбор информации о жизни, культуре народа саха, изучение эвенского языка.

В районной администрации гостей Оймяконья встретили заместитель главы района по общим вопросам Раиса Садыкова и управляющая делами Оймяконского улуса Светлана Данилевич.

«На мой взгляд, именно суровые условия жизни на Севере способствовали обретению тёплых отношений между живущими здесь людьми, ведь иначе на Полюсе холода не прожить», — отметила Р.М. Садыкова.

Участники «Колымской экспедиции» задали вопросы о жизни оймяконцев, развитии улуса, привлечении молодых специалистов в разные сферы деятельности, функционирующими здесь учебными заведениями и т.д. Затем гости отправились увидеть своими глазами достопримечательности Усть-Неры – известный на всю Якутию мемориальный комплекс на площади Победы, а также удивительные оймяконские горы.

Своими впечатлениями поделился руководитель группы исследователей «Колымская экспедиция» Канг ДУКСУ:

— С Республикой Саха (Якутия) Институт российских исследований сотрудничает давно. Я работал профессором в СВФУ им. М.К. Аммосова, в 1994 году основал Ассоциацию «Корея-Саха», которая тесно сотрудничает с университетом. Цель нашего научного путешествия – ознакомиться с жизнью населения в северных условиях, культурным наследием народа, особенно представителей коренных малочисленных народностей, эвенов. В Магадане мы хотим собрать информацию о порте Охотского моря, узнать о перспективах развития в этом колымском регионе. Наша группа состоит из разных специалистов — здесь лингвисты, культурологи, политологи и др.

Я давно думал о таком путешествии. Мне интересна жизнь в этих северных краях. Оймяконский район славится во всём мире своим брендом «Полюс холода». Иностранцев очень интересуют такие экстремальные условия жизни. Многие удивляются: «Как люди могут жить при температуре минус 60 градусов?!». Я хочу донести до людей, что здесь, в таких суровых климатических условиях, между северянами существуют исключительно добросердечные отношения, взаимная помощь и поддержка. Также мы хотим написать книгу о Якутии: её истории, культуре, обычаях, современной жизни и т.д.

Углублённо изучаю эвенский язык. Он принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе языков и по теории немного схож с корейским. Моя цель — найти лингвистические связи между этими родственными языками. Надеюсь, что от проведённого научного исследования будут получены положительные результаты. Это — моя давняя мечта.

 

Источник: http://ulus.media/2018/08/02/po-puti-v-magadan-koreyskie-uchyonyie-posetili-polyus-holoda/
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