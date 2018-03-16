Коренные народы Якутии встретятся на Съезде

«Ценим прошлое, созидаем будущее» — девиз VII Съезда коренных народов Якутии.

С 20 по 21 марта в Якутске пройдет VII съезд коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) под девизом «Ценим прошлое, созидаем будущее», в котором примут участие 119 делегатов из 21 района республики.

Делегаты обсудят вопросы социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Якутии, состоятся дискуссии на переговорных площадках «Диалог коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) с промышленными компаниями», «Духовное наследие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», «Традиционные отрасли Севера», «Кочевые семьи. Социальная защита коренных малочисленных народов Севера», будут организованы встречи в министерствах, ведомствах, в Государственном собрании Ил Тумэн.

На пленарном заседании, 21 марта, лидеры Ассоциации КМНС РС(Я) и этнических организаций отчитаются перед делегатами о своей деятельности. Кроме того состоятся выборы Президента, членов Координационного Совета АКМНС РС(Я), председателя Совета старейшин АКМНС РС(Я), Ревизионной комиссии. Напомним, Ассоциация объединяет шесть коренных народов — эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган и русских арктических старожилов.

В рамках программы съезда пройдут III межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики — 2018», III республиканские соревнование народов Севера «Игры детей Арктики».

В дни пребывания в столице республики у делегатов будет возможность пройти медицинский осмотр в Национальном центре медицины.