Коренные малочисленные народы Севера встретились на съезде

В Зале Республики в Якутске началась работа VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Якутии. 111 делегатов съезда объединила тема «Ценим прошлое, созидаем будущее».

Вопросы реализации прав коренных малочисленных народов Севера, сохранения традиционного уклада жизни, культуры и родных языков, сохранения исконных земель обитания, взаимодействия с промышленными предприятиями- недропользователями, вопросы трудоустройства, проблемы идентификации представителей коренных малочисленных народов в Российской Федерации – это далеко не полный перечень вопросов, которые обсуждаются на полях Съезда.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в РС (Я), сопредседатель Ассамблеи народов РС (Я), вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Андрей Кривошапкин, начиная работу съезда, подчеркнул, что главной целью VII Съезда является защита прав коренных малочисленных народов Севера, создание условий для их устойчивого развития.

«Сегодня мы должны оценить положение коренных малочисленных народов Севера, подвести итоги работы нашей ассоциации, Координационного совета по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти республики, общественными организациями народов Севера за последние пять лет, обозначить основные задачи, стоящие перед нами», – отметил он.

Андрей Кривошапкин подчеркнул, что ориентиром для работы Ассоциации всегда являлись задачи, прописанные в уставе организации – это защита прав и отстаивание интересов коренных малочисленных народов Севера, содействие решению социальных и экономических проблем, охране окружающей среды, культурного развития и образования. От имени всех делегатов Съезда Андрей Кривошапкин выразил признательность Главе Якутии Егору Борисову за внимание, которое он лично уделяет решению проблем коренных малочисленны народов. «Именно по личной инициативе Егора Борисова в нашей республике был образован и успешно действует институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера», – сказал президент Ассоциации.

Также среди положительных решений главы республики докладчик отметил создание Государственного комитета РС (Я) по делам Арктики и Министерства по развитию институтов гражданского общества РС (Я), которые помогают решать проблемы, стоящие перед малочисленными народами.

«За отчётный период создан новый канал взаимодействия с органами государственной власти, в том числе Совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера при Главе Республики Саха (Якутия), возглавляемый заместителем председателя Правительства РС (Я) Михаилом Гуляевым. «В состав этого Совета входят представители практически всех коренных малочисленных народов Севера, а обсуждаемые вопросы являются злободневными и важными для нас», – сказал Андрей Кривошапкин и в качестве примера напомнил о заседании Совета, проведённом в селе Тяня Олёкминского района, в ходе которого обсуждены вопросы занятости представителей малочисленных народов и их взаимодействия с промышленными компаниями.

В свою очередь, заместитель председателя Правительства республики Михаил Гулчев отметил, что за двадцать девять лет работы Ассоциации выстроена уникальная система диалога общества и власти, которая в полной мере обеспечивает участие общественных организаций коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы.

Вице-премьер подчеркнул, что республика сохранила и будет продолжать целевую поддержку коренных малочисленных народов Севера, в том числе – по укреплению материально-технической базы общин коренных малочисленных народов, поддержке проектной деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера, включая компенсацию расходов, связанных с арендой и оплатой коммунальных услуг нежилых помещений, организацию занятости и отдыха детей на производственных базах кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств.

Со словами приветствия в адрес делегатов Съезда обратились президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Государственной Думы Григорий Ледков, начальник Управления Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края Любовь Одзял и другие.

На съезде будут приняты дополнения и изменения в Устав ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС (Я), состоятся выборы президента и руководящих органов Ассоциации. Итоговым документом станет Резолюция VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Фото Марии Васильевой, ЯСИА