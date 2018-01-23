Коренные малочисленные народы Севера приглашают на праздник кругового танца

Ассоциация малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), клуб КМНС «Хярму хээдьэ» при поддержке Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает гостей и жителей г. Якутска на «Праздник кругового танца народов Севера» 27 января 2018 года в 16:00 час. в Мраморном зале ДДН им. А.Е. Кулаковского (2 этаж).

В программе: концерт творческих коллективов КМНС и этноисполнителей, фольклорный флешмоб, показательные мастер-классы по запевам, чаепитие.

Вход свободный.

Тел. для справок: 8984 110 12 36, 8964 418 67 25