«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!

Традиционная благотворительная акция Ленского объединенного речного пароходства вновь стартовала в Якутском речном порту 31 мая, в 10 часов утра. Руководство ОАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Ларионова и весь коллектив накануне Дня защиты детей подарили детям незабываемое путешествие на теплоходе «Михаил Светлов».

В восьмую поездку собрались вместе более двухсот детей Пригородного округа и Амгинского улуса, чтобы отметить этот праздник на борту круизного теплохода.

С первых же минут появления на корабле, едва освоившись в каютах, юные пассажиры угодили в круговорот развлечений. Веселые артисты приветствовали их на солнечной палубе. Песни, танцы и задорные ведущие задали веселый тон предстоящему путешествию по Лене.

В официальной части первый заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, обращаясь к детишкам, сказал, что круиз, который организован специально для детей, неспроста называется «Корабликом счастья». В преддверии международного дня защиты детей, от имени речников это путешествие — подарок в чудесный мир детства.

«В этом году на борту «Кораблика счастья» мы впервые приветствуем детей из Амгинского улуса. Я надеюсь, что детишки Мархи, Магана, Жатая и Амги подружатся и впредь будут поддерживать тесную связь друг с другом. Вы сегодня покатаетесь, познакомитесь с теплоходом поближе, узнаете некоторые флотские традиции и поверья. Вас ждут веселые конкурсы и призы!» — сказал он.

Заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Иван Никифоров выразил большую благодарность генеральному директору ОАО «ЛОРП» Сергею Ларионову за заботу о детях.

Пассажирский теплоход «Михаил Светлов» целиком и полностью был предоставлен детям: солнечная палуба, кинозал, дискозал, ресторан и все каюты. Дети остались в восторге от грандиозности мероприятия. Судя по счастливым улыбкам детей, праздник удался на славу!

Организаторы акции «Кораблик счастья» от всей души благодарят аниматоров, которые с самого начала до конца развлекали детей. Все продумано так, чтобы время прогулки было занято интересными конкурсами и веселыми приключениями. «Кораблик счастья» не прощается, а говорит детям: «До свидания, до новых встреч!