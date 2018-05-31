АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.59
 72.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.05.2018, 16:55
Происшествия
Пожары в Майе и в Сунтаре
31.05.2018, 16:45
Общество
Парикмахеры Якутии заявили о готовности создать объединенную профсоюзную организацию
31.05.2018, 16:35
Общество
Фотофакт
Более тонны продуктов собрала «Корзинка добра»
31.05.2018, 16:25
Спорт
Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии
31.05.2018, 16:15
Столица
Анонс
А вы идете на дискотеку 90-х?
31.05.2018, 16:05
Экономика
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2018, 15:55
Республика
Якутяне могут поддержать пострадавших от паводка через SMS
31.05.2018, 15:45
Экология
Сотрудники Минприроды Якутии перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от паводка
31.05.2018, 15:35
Происшествия
Госавтоинспекция будет усиленно проверять водителей тракторов
31.05.2018, 15:25
Общество
Более 200 тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта для маленькой Светы Протопоповой
31.05.2018, 15:15
Республика
Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт — Юрий Зайцев
31.05.2018, 15:05
Культура & Образование
Звездные художники — детям: АГИКИ приглашает на паблик-арт 
31.05.2018, 14:55
Экономика
Айхал Габышев принял участие на XV съезде саморегулируемых организаций
31.05.2018, 14:45
Общество
В Якутии стартовал телерадиомарафон «Всем миром» в помощь пострадавшим от паводка
31.05.2018, 14:35
Экономика
1 июня в Энергосбыте пройдет День самоуправления
31.05.2018, 14:25
Экология
Ожидается усиление ветра в четырех районах республики 
31.05.2018, 14:10
Республика
Представление врио главы Якутии состоится 1 июня
31.05.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Матрена Ноговицына — чемпионка мира по стоклеточным шашкам
31.05.2018, 13:43
Политика
Резонанс
Анатолий Семенов опроверг информацию о возможном назначении премьером Якутии
31.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Какие пляжи вреднее: галечные или песочные
31.05.2018, 13:15
Экология
Позитив
Хаарчаана принимает поздравления
31.05.2018, 13:00
Происшествия
К дисциплинарной ответственности привлечена руководитель органа опеки и попечительства
31.05.2018, 12:50
Спорт
С 2019 года в мас-рестлинге будет введен допинг-контроль
31.05.2018, 12:47
Происшествия
Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района
31.05.2018, 12:40
Политика
В Якутии перенесли представление Николаева Госсобранию и правительству
31.05.2018, 12:37
Экономика
Энергетики продолжают восстановительные работы в центральной Якутии
31.05.2018, 12:30
Происшествия
Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу
31.05.2018, 12:29
Происшествия
Правительственная группа вылетает в терпящий стихийное бедствие Верхнеколымский улус
31.05.2018, 12:20
Столица
Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады
31.05.2018, 12:18
Происшествия
Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»
31.05.2018, 12:10
Общество
Якутск в судьбе народов севера
31.05.2018, 12:00
Происшествия
Житель Якутска избил свою мать
31.05.2018, 11:59
Происшествия
Экстра
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Якутска
31.05.2018, 11:50
Культура & Образование
В кинозале «Республика» пройдет благотворительная акция в поддержку пострадавшим от паводка
31.05.2018, 11:40
Красота & Здоровье
Мария Каменева: Всегда гордилась и горжусь тем, что я врач-кардиолог
31.05.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии подтоплено пять населенных пункта
31.05.2018, 11:20
Столица
День России в Якутске (программа)
31.05.2018, 11:10
Политика
Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия паводка в Якутии
31.05.2018, 11:00
Финансы
«Вы стали для меня настоящей семьей»: Заведующая хранилищем АЭБ Ирина Бабой в кругу коллег отметила 70-летие
31.05.2018, 10:50
Спорт
Алданские каратисты постигают новые вершины
31.05.2018, 10:40
Происшествия
Восстановлены подстанции и линии электропередачи, пострадавшие в непогоду
31.05.2018, 10:30
Происшествия
Паводок отступает из подтопленного Среднеколымска
31.05.2018, 10:20
Происшествия
Осужден мошенник, который сдавал в ломбарды серебро под видом золота
31.05.2018, 10:15
Политика
Бывший КВНщик возглавит правительство?
31.05.2018, 10:10
Столица
Объявление
В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского
31.05.2018, 10:00
Происшествия
За оскорбления бывшей жены в WhatsApp оштрафован житель Якутии
31.05.2018, 9:53
Политика
Резонанс
Анатолий Кырджагасов: Пройдет ли Айсен Николаев испытание славой и лестью?
31.05.2018, 9:50
Республика
Достояние и гордость: Алдан встречает Ысыах Олонхо
31.05.2018, 9:40
Политика
Игорь Колодезников: Научное сообщество поддержит Айсена Николаева
31.05.2018, 9:30
Экология
Эксклюзив
Названы победители экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?»
31.05.2018, 9:20
Республика
За сутки ледоход на Лене продвинулся на 160 км
31.05.2018, 9:10
Финансы
Сколько денег нужно якутянину для счастья?
31.05.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске произошло три пожара
31.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 31 мая 2018
31.05.2018, 0:52
Политика
Официально: Первый указ врио главы Якутии
31.05.2018, 0:45
Политика
Фотофакт
Новый пост Егора Борисова
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
30.05.2018, 22:16
Общество
Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)
30.05.2018, 22:08
Культура & Образование
В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии
30.05.2018, 22:04
Политика
Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики
30.05.2018, 21:58
Политика
Перенесено расширенное заседание Совета Ил Тумэна
30.05.2018, 21:32
Культура & Образование
Завершился первый день лесопромышленного форума Якутии
30.05.2018, 21:15
Республика
Паводок–2018: на реке Лена ледоход продвинулся на 160 км
30.05.2018, 18:19
Политика
Эксклюзив
Первая командировка врио главы республики
30.05.2018, 18:16
Политика
Эксклюзив
Первый указ врио главы Якутии
30.05.2018, 18:10
Экономика
31 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
30.05.2018, 18:07
Политика
Эксклюзив
О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова
30.05.2018, 18:00
Культура & Образование
Выпускники школ Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ
30.05.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?
30.05.2018, 17:50
Происшествия
Заключенный обманул жителей Якутии на 1 миллион рублей
30.05.2018, 17:49
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев обещал точечные кадровые изменения в правительстве
Архив новостей
Экономика
31 мая 2018, 16:05
196

«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!

Традиционная благотворительная акция Ленского объединенного речного пароходства вновь стартовала в Якутском речном порту  31 мая, в 10 часов утра.  Руководство ОАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Ларионова и весь коллектив накануне Дня защиты детей подарили детям незабываемое путешествие на теплоходе «Михаил Светлов».

В восьмую  поездку собрались вместе более двухсот детей Пригородного округа и Амгинского улуса, чтобы отметить этот праздник на борту круизного теплохода. 

С первых же минут появления на корабле, едва освоившись в каютах, юные пассажиры угодили в круговорот развлечений. Веселые артисты приветствовали их на солнечной палубе. Песни, танцы и задорные ведущие задали веселый тон предстоящему путешествию по Лене. 

В официальной части первый заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, обращаясь к детишкам, сказал, что круиз, который организован специально для детей, неспроста называется «Корабликом счастья». В преддверии международного дня защиты детей, от имени речников это путешествие — подарок в чудесный мир детства.

«В этом году на борту «Кораблика счастья» мы впервые приветствуем детей из Амгинского улуса. Я надеюсь, что детишки Мархи, Магана, Жатая и Амги подружатся и впредь будут поддерживать тесную связь друг с другом. Вы сегодня покатаетесь,  познакомитесь с теплоходом поближе, узнаете некоторые флотские традиции и поверья. Вас ждут веселые конкурсы и призы!» — сказал он.

Заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Иван Никифоров выразил большую благодарность генеральному директору ОАО «ЛОРП» Сергею Ларионову за заботу о детях.

Пассажирский теплоход «Михаил Светлов» целиком и полностью был предоставлен детям: солнечная палуба, кинозал, дискозал, ресторан и все каюты. Дети остались в восторге от грандиозности мероприятия. Судя по счастливым улыбкам детей, праздник удался на славу!

Организаторы акции «Кораблик счастья» от всей души благодарят аниматоров, которые с самого начала до конца развлекали детей. Все продумано так, чтобы время прогулки было занято интересными конкурсами и веселыми приключениями. «Кораблик счастья» не прощается, а говорит детям: «До свидания, до новых встреч!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Столица
31.05.2018

А вы идете на дискотеку 90-х?

Происшествия
31.05.2018

Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района

Политика
31.05.2018

Бывший КВНщик возглавит правительство?

Объявление
Столица
31.05.2018

В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского

Фотофакт
Политика
31.05.2018

Новый пост Егора Борисова

Культура & Образование
31.05.2018

С любовью к России

Общество
30.05.2018

Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)

Политика
30.05.2018

Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики