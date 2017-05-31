«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!

Традиционная благотворительная акция Ленского объединенного речного пароходства вновь стартовала в Якутском речном порту сегодня, 31 мая, в 10 часов утра.

Руководство ОАО «ЛОРП» в лице генерального директора С.А.Ларионова и весь коллектив накануне Дня защиты детей дарят детям незабываемое путешествие на теплоходе «Михаил Светлов».

В седьмую поездку собрались вместе более двухсот детей Пригородного округа, чтобы отметить этот праздник на борту теплохода.

С первых же минут появления на корабле, едва освоившись в каютах, юные пассажиры угодили в круговорот развлечений. Веселые речники приветствовали их на солнечной палубе. Песни, танцы и задорные ведущие задали веселый тон предстоящему путешествию по Лене.

В официальной части министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Александр Михеев выразил большую благодарность генеральному директору ОАО «ЛОРП» Сергею Ларионову за заботу о детях.

Главный специалист управления образования Окружной администрации Марина Потапова отметила, что путешествие, организованное в преддверии Дня защиты детей очень символично, так как приглашенные дети начнут свое лето, свои каникулы весело и запоминаемо.

В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» Владимир Мякишев сказал, что Ленское объединенное речное пароходство и в будущем будет проводить благотворительную акцию «Кораблик счастья». Ведь этим самым ЛОРП не только дарит детям незабываемые минуты счастья, а данная акция несет в себе и профоориентационный характер.

— Ребятишки могут побывать в рулевой рубке капитана, попробовать себя за штурвалом, одним словом, побывать в роли речника. Сейчас бороздят просторы реки Лена наши теплоходы – тоже интересное зрелище для детишек. Возможно, кто-то уже сейчас решит свое будущее связать именно с Пароходством. Желаю всем детям хорошего отдыха на «Кораблике счастья» и замечательных каникул! – сказал Владимир Николаевич.

Пассажирский теплоход «Михаил Светлов» целиком и полностью был предоставлен детям: солнечная палуба, кинозал, дискозал, ресторан и все каюты. Дети остались в восторге от грандиозности мероприятия. Судя по счастливым улыбкам детей, праздник удался на славу!

От имени речников Якутии всем детям вручили бейсболки, футболки и сумки с фирменными логотипами ЛОРПа.