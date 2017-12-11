Копию горы Рашмор с руководителями Якутии изваяли из снега в якутском селе

Гору Рашмор из снега, где высечены руководители Якутии Михаил Николаев, Вячеслав Штыров и Егор Борисов изваяли в селе Тёлёй Чурапчинского улуса республики, передает НВК “Саха”.

“Скульптуру слепил возле местного клуба, где я работаю художником-оформителем. Слепил за один день, вчера начал и сегодня закончил”, – сообщил автор творения Егор Неустроев.

Якутская гора на фотографии выглядит внушительно, но на самом деле ее размер составляет 160 см в высоту и 400 см в ширину.

СПРАВКА: РАШМОР – гора в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистон в Южной Дакоте, США. Гора известна тем, что в её гранитной горной породе высечен гигантский барельеф высотой 18,6 метра, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.