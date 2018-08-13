Копейка царя Фёдора доказала возраст Якутска

В Якутске ко Дню города откроется выставка экспонатов, найденных на первых в истории города археологических раскопках. В экспозицию «Якутск: история под ногами» войдут уникальные исторические предметы, доказывающие возраст столицы Якутии. Самая старшая находка датируется XVII веком. Судя по историческим картам, раскопки велись на месте усадьбы купца Семена Новикова.

Первые в истории Якутска археологические раскопки были завершены 20 июля. Производились они на месте будущего Бульвара учителя по ул. Ярославского, д. 39 — д.41 и длились два года с перерывами на зиму.

Участниками работ стали порядка 40 человек, в том числе студенты исторического факультета СВФУ и волонтеры. Всего учеными-археологами было извлечено 1219 находок в прошлом году и порядка двух тысяч, включая мелкие фрагменты, в этом.

Монеты, найденные во время раскопок, отражают историю с 1676 года по наши дни. Так, самый древний экспонат – московская копейка 1676 года, возраст которой был установлен по реверсу, где историкам с трудом, но удалось прочитать имя царя Федора Алексеевича. На сегодня это единственная подобная находка на территории Якутска. Монета является вещественным доказательством того, что возраст Якутска действительно соответствует заявленному – 386 лет с года основания.

Также заинтересовал историков бронзовый крестик, найденный с фрагментом веревочки. Размер находки — 3-4 см, изображение на нем сохранилось не очень хорошо, но, тем не менее, удалось найти аналогичный образец, датируемый XVII веком, в коллекции церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. По словам руководителя раскопок, кандидата исторических наук, директора музея Якутска Екатерины Строговой, в тот период кресты на массовое производство изготавливались по единым формам, поэтому есть одинаковые находки в разных уголках страны. А приехал этот крестик в Якутск, возможно, из мест близ Сергиева Посада, где был обнаружен его «близнец». Металл в почве Якутска сохраняется не очень хорошо, поэтому эти находки для археологов большая удача. Но больше всего было найдено предметов из керамики и, что удивительно, бересты.

«Никогда еще у нас не было такой коллекции берестяных предметов быта. Мы нашли восемь туесов разных размеров из этого материала. Три из них стопроцентно русской работы, все абсолютно целые, при раскопках стояли рядом друг с другом. Вообще в найденных предметах очень ярко представлена русская культура XVII века. Вечером я приходила домой, открывала книгу с описанием находок из первого русского заполярного города XVII века в Сибири Мангазея и видела те же самые предметы, которые только что мы обнаружили на наших раскопках здесь, в Якутске», — рассказывает Екатерина Строгова.

Много эмоций студентов-историков, по словам Екатерины Строговой, вызвала найденная мутовка XVIII века – точно такая, какой сегодня хозяйки взбивают керчэх. Найдена она была рядом с большим глиняным сосудом и берестяным туеском.

Нашли историки и большое число фрагментов крупной кухонной посуды: горшки, корчаги, есть одна керамическая сковородка. Предметы простые, без узоров, но именно такие, какими пользовались в повседневной жизни обычные семьи, жившие в Якутске в XVII веке. Как правило, минимальный набор хозяйки в тот период насчитывал 26 предметов. Вероятнее всего, найденная посуда – якутская, на это указывают горловины сосудов, да и слеплена она вручную без использования гончарного круга. Сохранность предметов очень хорошая. Уже после сентябрьской выставки экспонаты будут направлены на радиоуглеродный анализ для более точного определения возраста.

Как выяснилось, раскопки велись на месте большого жилого дома, уничтоженного пожаром предположительно в 18 веке. Возраст удалось установить по монетам, найденным на полу. По данным старинных карт и чертежей Якутска, здесь во второй половине 18 века стояла усадьба обычного купца Семена Новикова. Возможно, в найденных берестяных коробах купец и хранил свои товары. После разбора предполагаемой «новиковской усадьбы» был найден четырехметровый частокол – ровные, хорошо сохранившиеся колья, который по первичным признакам гораздо старше сгоревшего дома.

Но пока официально археологи зафиксировали на месте раскопок всего два строительных горизонта: сгоревший жилой дом 18 века и построенное на этом месте в 1930-е годы и, по удивительному стечению обстоятельств, впоследствии тоже погибшее от пожара здание детского сада. Поэтому в числе найденных предметов очень много советских изделий, которые наверняка узнают все бывшие советские дети.

Сколько в итоге предметов будет выставлено на экспозиции, организаторы пока сказать затрудняются. Уже готово 62 экспоната.

Выставка состоится 8 и 9 сентября в здании якутского острога на ул.Кирова, а затем переедет в исторический парк «Россия — Моя история», где пробудет до конца сентября. Потом ее вернут в фонды — хранилище якутского музея. А вот частью постоянной экспозиции предметы станут только после строительства и открытия здания Якутского музея.